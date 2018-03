Am letzten Spieltag gewinnt die DEG gegen Krefeld mit 7:3. Stimmung will dennoch nicht aufkommen, weil bereits vorher klar ist , dass es wieder nichts mit den Play-offs wird.

Düsseldorf. Alexander Barta verzog keine Miene, als ihn die Kamera einfing und in Großaufnahme auf dem Videowürfel zeigte. Nicht der Hauch eines Lächelns war zu sehen, als er zu seinen Teamkollegen fuhr, um mit ihnen abzuklatschen. Dabei hatte er gerade einen Hattrick erzielt und sein persönliches Konto auf 25 Saisontore gesteigert. Nur Brooks Macek vom Titelverteidiger aus München ist zum Ende der Hauptrunde besser. Barta kann also ohne Übertreibung behaupten, derzeit eine der größten Attraktionen der Deutschen Eishockey Liga zu sein.

Doch nicht mal das konnte den 35-Jährigen aufheitern. Denn im Gegensatz zu Macek und vielen anderen ist seine Saison seit Sonntag vorbei. Daran änderte auch der abschließende 7:3-Sieg über die Krefeld Pinguine nichts mehr. Die Play-offs finden zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren ohne die DEG statt.

Barta hatte das bereits am vergangenen Mittwoch geahnt, als die Düsseldorfer ihr erstes Spiel nach der Olympia-Pause mit 1:2 bei keinesfalls überragenden Nürnbergern verloren. Danach hatten sie nur noch theoretische Chancen, die schönste Zeit des Eishockey-Jahres zu erleben. Da konnten ihn auch die netten Worte des TV-Reporters nicht aufheitern, nach denen die DEG bei den Franken doch gut mitgehalten habe. Es sei „scheißegal, ob wir gut, schlecht, besser, schlechter waren, wir haben null Punkte“, ärgerte sich Barta und stellte offen die „Qualitätsfrage“.

Die beantwortete sein Team zwei Tage später beim 2:6 gegen Berlin selbst – allerdings nicht so, wie sich Barta das gewünscht hatte. Anstatt im wichtigsten Spiel des Jahres über sich hinauszuwachsen, ließ sich die DEG im Mittelabschnitt regelrecht vorführen und kassierte vier Tore. „Wie eine Schülermannschaft“ habe sich seine Mannschaft da angestellt, sagte Tobias Abstreiter hinterher, „peinlich“ sei das gewesen, befand der Trainer und entschuldigte sich bei den Fans. Denn mit der erneuten Niederlage war endgültig klar, dass die Saison für die DEG am Sonntag enden würde. Mal wieder viel zu früh. Was die eigenen Ansprüche angeht, und was die finanziellen Möglichkeiten angeht.

Abwehrchef Tim Conboy wird vor dem Spiel verabschiedet

Weil die Krefelder ihre Saison sogar auf dem letzten Platz beenden, ging es am Sonntag für keinen der alten Rivalen um etwas. Passend dazu hatte ein Zuschauer eine goldene Ananas dabei und trug sie durch die Halle. Und als das auf dem Videowürfel gezeigt wurde, johlten und klatschen die mehr als 11 600 Zuschauer.