Die 23-Jährige war beim „Rennen der Legenden“ in Hamburg.

Wohl selten trafen sich so viele Segel-Größen an einem Ort. Mehrere hundert Jahre Regatta-Erfahrung kamen jüngst auf der Alster in Hamburg zusammen. Der Grund für das „Rennen der Legenden“ war der 125. Geburtstag des Norddeutschen Regatta-Vereins (NRV), der alle deutschen Segler eingeladen hatte, die in den vergangenen 55 Jahren Olympische Medaillen gewonnen haben. Das gilt für Altmeister wie Achim Griese, Ulli Libor, Dirk Below oder Heiko Kröger, das gilt aber auch für Constanze Stolz. Die Urdenbacherin vom Düsseldorfer Yachtclub hatte 2010 bei den Olympischen Jugend-Spielen in Singapur Bronze gewonnen. Mit der gleichen Medaille durfte die 23-Jährige auch dieses Mal die Heimreise antreten. Denn auch unter all den Legenden gehörte Stolz zu den Besten und wurde Dritte.

Gesegelt wurde auf „Drachen“, ein Drei-Hand-Kielboot, das auch als sogenannte „Königsklasse“ des modernen Segelns bezeichnet wird. Von 1948 bis 1972 war der Drachen olympisch. Was der Düsseldorferin ein wenig Bauchschmerzen bereitete – hatte sie doch noch nie einen Drachen gesegelt. Und jetzt sollte sie ihn auch noch steuern. Doch es war Liebe auf den ersten Blick – auch dank der Crew-Mitglieder außerhalb des Olympioniken-Felds, die mit jedem Lauf neu ausgelost wurden.

Den Sieg holte sich Dieter Below (76) aus Berlin, Bronzemedaillengewinner in Montreal 1976 im Soling. Ulli Libor (78), zweifacher Olympischer Medaillenträger im Flying Dutchman, kam auf den zweiten Platz, gefolgt von Constanze Stolz.

Neben den Wettfahrten bei guten Windbedingungen mit teils über 20 Knoten ging es in Hamburg auch ums Kennenlernen und den Austausch – zwischen Jung und Alt, mit oder ohne Handicap, von Jollen- bis Yacht-Segeln. Und mittendrin: Constanze Stolz. Red