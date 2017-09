Meldet der Garather SV seine Mannschaft ab?

Der Sieger des Spieltags in der höchsten Kreisliga der Düsseldorfer Amateurfußballer heißt mal wieder Sparta Bilk. Der Tabellenführer gewann nicht nur sein eigenes Spiel mit 4:0 gegen Hilden 05/06, er durfte auch mit ansehen, wie sich zwei seiner bislang ärgsten Verfolger gegenseitig die Punkte wegnahmen. Das Duell des Tabellenzweiten gegen den Dritten, Ratingen 04/19 II gegen TuS Gerresheim, endete 0:0. Damit haben die Bilker nun vier Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz.

Noch überhaupt keinen Punkt hat derweil der Garather SV eingefahren. Und es könnte sogar sein, dass das auch so bleibt. Nach fünf deutlichen Pleiten zum Saisonstart – darunter ein 0:21 gegen Sparta Bilk – trat der ebenso ersatzgeschwächte wie demoralisierte GSV am Wochenende nicht mal mehr zu seinem Heimspiel gegen Rot-Weiss Lintorf an. Nun gibt es Spekulationen, dass die Garather ihr Team zurückziehen.

Besser ist die Laune in Wersten. Der tief gefallene Traditionsverein, der erst im Sommer die Rückkehr in die Kreisliga A schaffte, holte am Sonntag seinen zweiten Punkt der Saison. Gegen die DJK Agon 08 gab es ein 1:1. Nach Dino Matuszewskis 0:1 (14.) rannten die Werstener lange einem Rückstand hinterher, erst zehn Minuten vor Schluss glich Marvin Godejohann aus. bes