Trainer Richter hat jedoch personelle Probleme.

Heute vor 50 Jahren stieg der TV Angermund in die Feldhandball-Bundesliga auf, zehn Jahre später wurde der Verein Westdeutscher Meister in der Halle. Diese Anlässe nutzen die Oberliga-Handballer heute und laden ihre Traditionsmannschaften zu einem gemütlichen Abend ins Clubheim ein. Vorab steht das Spitzenspiel gegen die MTV Rheinwacht Dinslaken auf dem Programm.

Mit 4:0 Punkten ist dem TVA ein Start nach Maß gelungen. Am Samstagabend kommt in Rheinwacht Dinslaken einer der Favoriten der Oberliga in die Walter-Rettinghausen-Halle nach Angermund. Das Team aus Dinslaken gewann zum Auftakt beim TuS Lintorf mit 39:26 und siegte zu Hause gegen den SV Neukirchen mit 23:16. Das Team um Dennis Backhaus, den ehemaligen Kreisläufer der HSG Düsseldorf, führt die Tabelle vor dem ebenfalls verlustpunktfreien TV Angermund an.

Allerdings hat Uli Richter große personelle Sorgen. Sowohl Björn Thanscheidt als auch Niko Merten verletzten sich gegen den LTV Wuppertal und werden ebenso wie Florian Hasselbach und Julian Duval pausieren. „Das ist eine richtig schwere Aufgabe für uns“, sagt Uli Richter. „Gerade in dieser personellen Situation. Dennoch wollen wir das Beste daraus machen und sehen, was möglich ist.“ Ein kleiner Lichtblick ist die Rückkehr von Rechtsaußen Raffael Winter, der gegen Dinslaken sein erstes Saisonspiel absolvieren wird. „Der TVA wird am Abend hoffentlich einen gemütlichen Abend haben“, sagt Richter.