Auch Fortunas U 14 verliert im Nachwuchscup.

Die U 17 der SG Unterrath muss sich in der B-Junioren Fußball-Bundesliga weiter in Geduld üben. Gegen Borussia Mönchengladbach musste der Aufsteiger die nächste Niederlage hinnehmen. Beim 1:3 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach bekam die Elf von Sascha Walbröhl Borussias Nils Friebe nicht in den Griff. Der Angreifer erzielte alle drei Treffer für die „Fohlen“ (10., 57., 62.), die durch Axel Glowacki (20.) zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen mussten.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste sich auch Fortunas U 14 im Nachwuchscup geschlagen geben. Rot-Weiss Oberhausen zog mit einem 2:1 (1:0)-Heimerfolg in der Tabelle an der Fortuna vorbei. Für das Team von Dennis Waldinger konnte Jubes Mba Tibah Ticha (66.) lediglich noch verkürzen. Grund zum Feiern hatte die U 17 des BV 04, die am zehnten Spieltag in der B-Junioren Niederrheinliga endlich den ersten Saisonsieg einfuhr. Beim 4:3-Auswärtssieg über Bayer Uerdingen trafen Enis Qerkini (2), Johnny Schmidt und Teoman-Ediz Altay für die Elf von Youssef Aitzmani.

Das dritte Remis in Folge gab es für Fortunas U 16 beim 1:1 (1:0) gegen den Wuppertaler SV. Alexandros Kiriakidis brachte den Tabellendritten in Führung (15.), welche die Fortuna aber erneut in der Schlussphase aus der Hand gab. Gleich zwei Führungen verspielte die U 15 der 1. Jugend-Fussball-Akademie beim 2:2 (1:0) in Baumberg. Somit wartet das Team um Doppeltorschütze Mertay Sahin weiter auf den ersten Sieg. magi