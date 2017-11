Ehemalige und aktuelle Jugendspieler der DEG im Einsatz.

Die erfolgreiche Arbeit von DEG-Nachwuchs-Trainer Georg Holzmann kann man derzeit in den Kaderlisten für die U 20-WMs verfolgen. Sechs Spieler, die beim „Eisenschorsch“ das Eishockey-Spielen erlernt haben, sind bei der deutschen wie bei der niederländischen U 20 aufgeführt. Aus dem aktuellen DNL-Team ist Torhüter Hendrik Hane für die B-WM in Corchevel/Meribel (Frankreich) vorgesehen. Im Trainingslager ab heute in Füssen wird er auf Nicklas Mannes sowie Nicolas Strodel und Pascal Gross treffen, die im Vorjahr im DNL-Team der DEG spielten, nun aber zu alt dafür sind. Erst nächste Saison sind dort auch U 20-Spieler erlaubt. Strodel und Grosse spielen mittlerweile für die Akademie von Red Bull Salzburg in der Alpen-Liga oder mit dem Partnerverein Red Bull München in der Champions League. Mannes wiederum gehört wie Johannes Huß (beide 19 Jahre alt) dem Profi-Kader der DEG an.

Auch zwei niederländische Nationalspieler kommen aus der Schule von Georg Holzmann. Aus dem aktuellen DEG-DNL-Team ist es Ties van Soest, der mit den Niederländern bei der C-WM im englischen Dumfries in der nächsten Woche gegen Großbritannien, Rumänien, Estland, Japan und Südkorea spielt. Im niederländischen Team ist auch Noah Muller als Verteidiger dabei, der für das aktuelle DEG-Team auch schon zu alt ist und daher Studium mit Eishockey in den USA betreibt.

Dass Georg Holzmann auf die „Produktion“ von sechs WM-Teilnehmern stolz ist, versteht sich von selbst. Dennoch bleibt er bescheiden: „Für die jungen Spieler freue ich mich und hoffe, dass die deutsche U 20 den Aufstieg in die erste Liga schafft“. B.F.