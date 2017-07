Saisoneröffnung findet am 20. August am Rathaus statt.

Düsseldorf. Während der Großteil der DEG-Profis in den vergangenen Wochen beim Sommertraining in Düsseldorf schwitzte, trainierten die Kontingentspieler individuell in ihrer Heimat oder an ihrem Urlaubsort. Freitag und Samstag kommen sechs der acht von ihnen nach Düsseldorf, ehe es am 24. Juli mit dem Eistraining losgeht. John Henrion ist bereits da, Tim Conboy kommt noch.

Am Donnerstag landen Brandon Burlon, Jeremy Welsh (beide 9.50 Uhr), sowie Darryl Boyce (14.30) und Spencer Mahacek (17.40) am Flughafen. Am Freitag treffen Janos Hari (11.30) und Alexandre Picard (14.40) ein und werden von DEG-Vertretern empfangen. Die offizielle Saisoneröffnung findet am 20. August (15 bis 19 Uhr) am Rathaus statt, wie die Rot-Gelben gestern bekanntgaben. tke