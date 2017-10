Trainer Becker will Platz zwei weiter behaupten.

Gerade einmal zehn Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga absolviert. Und dennoch droht an der Tabellenspitze schon bald Langeweile. In „FC Bayern“-Manier spaziert DITIB Solingen vorne weg. Bereits sieben Punkte Vorsprung hat der Ligaprimus auf die Verfolgergruppe. Und dieses Polster könnte am Sonntag sogar anwachsen, weil sich in der Partie zwischen dem SC Reusrath und Schwarz-Weiss 06 zwei punktgleiche Jäger im Spitzenspiel gegenseitig die Punkte abnehmen. Schwarz-Weiss-Trainer Harald Becker will mit seinem Team in Reusrath den zweiten Tabellenplatz behaupten.

Eller 04 muss hinten wieder 90 Minuten fehlerfrei agieren

Genau wie die Oberbilker weist auch der viertplatzierte SSV Berghausen 20 Zähler auf der Habenseite auf. Ihn versucht die TSV Eller 04 im direkten Aufeinandertreffen zu überflügeln. Damit das gelingt, muss die Elf von Dirk Schmidt defensiv endlich einmal wieder 90 Minuten konzentriert arbeiten. Denn Berghausen verfügt in Andre Ogon und Malik Demba über ein extrem gefährliches Sturmduo.

Gegig erwartet von der SGU eine Wiedergutmachung

Nach dem enttäuschenden 0:0-Unentschieden gegen die SG Benrath-Hassels trifft die SG Unterrath beim DSV 04 erneut auf einen Aufsteiger. In Lierenfeld erwartet Unterraths Trainer Vilson Gegic Wiedergutmachung seiner Mannschaft, während der DSV mit Kampf und Leidenschaft auf eine größere Überraschung aus ist.

Beim Lohausener SV kehrt Dirk Mader im Heimspiel gegen den VfB Hilden II aus dem Urlaub zurück auf die Trainerbank. Ohne ihn bezogen die Lohausener zuletzt zwei Niederlagen und rutschte damit sogar in die Nähe der Abstiegszone ab.

Aus dieser möchte sich die SG Benrath-Hassels mit einem Heimsieg über Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer befreien. Allerdings plagen SG-Coach Andreas Kober personelle Engpässe im vorderen Bereich. Kingsley Annointing fehlt gesperrt, sein Sturmpartner Bazou Coulibaly muss aufgrund eines Blutergusses im Rippenbereich passen. Immerhin kehrt Kapitän Necati Ergül nach abgesessener Sperre wieder zurück ins Team.