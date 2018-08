Trainer Harald Becker will mit seiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga weit oben mitspielen.

Düsseldorf. Harald Becker versucht sich gar nicht erst in Understatement. Angesprochen auf die Ziele für die neue Spielzeit, gibt sich der Trainer des Fußball-Bezirksligisten Schwarz-Weiß 06 selbstbewusst: „Wir wollen schönen Fußball spielen und uns nach Möglichkeit so früh wie möglich oben in der Tabelle einnisten. Den Rest wird man dann sehen“, erklärt der Fußballlehrer. Alles andere würde man Schwarz-Weiß in der kommenden Spielzeit auch kaum abnehmen. Denn der Club vom Buga-Gelände hat in der Sommerpause mächtig aufgerüstet.

In Korbinian Beckers (1. FC Viersen), André Kobe (SC Union Nettetal) und Malte Boermans (TuRU) zog Harald Becker gleich drei oberligaerfahrene Kicker an Land. Vor allem die gelungene Verpflichtung von Boermans darf als Coup gewertet werden, hätte die TuRU den hochveranlagten Mittelfeldspieler doch gerne selbst behalten.

Nur eine Stammkraft aus dem vergangenen Jahr zieht es weg

„Johannes Zwanzig hat den Kontakt hergestellt. Malte wollte etwas anderes machen und hat sich bei uns sofort wohlgefühlt“, erklärt Becker. Da auf der anderen Seite in Matthias Castens (Karriereende) nur ein Akteur aus dem engeren Stamm ersetzt werden muss, hat der 50-Jährige künftig personell die Qual der Wahl. „Wir haben jetzt 15 bis 16 Spieler auf gleich hohem Niveau. Vor allem im Mittelfeld können wir rotieren, ohne Qualität zu verlieren“, frohlockt der Coach von Schwarz Weiß 06.

Zugänge: Korbinian Beckers (1. FC Viersen), André Kobe (Union Nettetal), Malte Boermans (TuRU), Raphael van der Bergh (Odenkirchen), Marvin Mainz (BV 04), Till Lorenz (SG Unterrath), Jan Philipp Claßen (TuRU), Ahmet Muhacir (Hilden 05/06), Mattia Lancellotti (DJK München Preising)

Abgänge: Rohaan Richard (FC Tannenhof), Roman Althans (Schwarz-Weiß II), Danny Lepke, Benjamin Fletcher, Wresley Wronski, Marc Hannemann (alle Ziel unbekannt), Marco Ramoser (pausiert), Matthias Castens (Karriereende)