Matthias Zimmermann freut sich, endlich wieder „richtig angreifen“ zu können. Der 26-Jährige mahnt, nicht zu früh zufrieden zu sein, sondern immer so bissig zu spielen wie beim 1:1 in Leipzig.

Er zählt zu den positivsten Erscheinungen bei Fortuna nach zwei Spieltagen. Das Tor gegen Augsburg bereitete Matthias Zimmermann vor, in Leipzig beim 1:1 traf er selbst. Wir sprachen mit dem 26-Jährigen.

Herr Zimmermann, sie waren leicht angeschlagen. Wie geht es den müden Knochen nach dem anstrengenden Spiel in Leipzig?

Matthias Zimmermann: Ich habe mich noch nicht ganz erholt. Es tut aber gut, am Wochenende einmal durchzuschnaufen.

Das heißt wohl, die Fortuna muss immer an die Leistungsgrenze gehen, um etwas zu erreichen?

Zimmermann: Ja, das ist so. Deshalb haben wir auch eine so harte Vorbereitung hinter uns. So, dass wir den Aufwand auch betreiben können. Das zahlt sich aus, weil alle Spieler auf diesem Fitnessstand sind.

Wie froh sind Sie, dass die Leistung nach dem enttäuschenden Ergebnis gegen Augsburg nun in Leipzig belohnt wurde?

Zimmermann: Ich glaube, man hat gesehen, dass wir in Leipzig von Beginn an Vollgas gegeben haben. Und deshalb haben wir auch verdient einen Punkt mitgenommen.

War das auch eine Antwort auf die Zweifler, die der Fortuna wenig zugetraut haben?

Zimmermann: Ich schaue jetzt nicht danach, was berichtet oder geredet wird. Wir wissen, dass wir in der Bundesliga eine Chance haben, wenn wir als Team auftreten. Keiner darf uns unterschätzen. Mit ein wenig Glück hätten wir in Leipzig gewinnen können, wissen aber, dass wir dafür immer sehr hart arbeiten müssen.

Nach Problemen in der jüngeren Vergangenheit waren die beiden ersten Spiele im Fortuna-Trikot etwas Besonderes für Sie, oder?

Zimmermann: Ja, ich war vergangenes Jahr sieben, acht Monate verletzt. Dann wurde mir gesagt, ich soll mir etwas Neues suchen, worüber ich natürlich enttäuscht war. Aber ich bin einen neuen Weg gegangen, was gut war. Auch die Art der Vorbereitung habe ich gebraucht. Ich musste viel marschieren und viel aufholen, obwohl es hart war. Und es kann noch besser werden. Mein letztes Tor in der Bundesliga ist fünf Jahre her, deshalb war der Treffer in Leipzig eine große Erleichterung. Tore sind schließlich immer etwas Schönes, vor allem für mich, weil ich ja nicht so viele erziele.