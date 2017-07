Düsseldorf. Rückreisen von deutschen Meisterschaften in Erfurt hinterlassen beim ART wohl eine besondere Schreckensbilanz. Hatte vor zwei Jahren ART-Geher-Trainerin Aina Mikrikow-Warnt mit der deutschen Meisterin Lea Dederichs damals an Bord einen schweren Unfall (zum Glück ohne Personenschäden) erlitten, so erwischte es diesmal die ART-Diskuswerfer, die in einen Wild-Unfall auf der Autobahn bei Kassel gerieten, an dem letztlich vier Fahrzeuge beteiligt waren. Es gab zum Glück nur Sachschaden, Kai Uwe Schmidt (14. mit 52,58 Meter) blieb unverletzt, konnte aber die Fahrt nach Düsseldorf nicht fortsetzen und musste sich „eine Bleibe für die Nacht in der Pampa“ suchen. B.F.

