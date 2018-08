MSV-Coach Elmimouni hofft auf einen Sahnetag gegen Schonnebeck.

Hitze hin, Hitze her – für einige Teams geht der Pflichtspielalltag trotz teilweise unerträglicher Temperaturen an diesem Wochenende wieder los. In der ersten Runde des Niederrheinpokals wartet auf die Landesliga-Fußballer des MSV Düsseldorf gleich eine Mammutaufgabe. Das Team von Mohammed Elmimouni empfängt den klassenhöheren Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck. „Wir müssen schon einen Sahnetag erwischen und gleichzeitig darauf hoffen, dass uns der Gegner nicht ganz so ernst nimmt“, glaubt MSV-Coach Mohamed Elmimouni, der immer noch auf die Spielberechtigungen für einige seiner Neuzugänge wartet.

Ein unangenehmes Los bekam auch der Oberligist SC West beschert, der sich beim ambitionierten Landesligisten ESC Rellinghausen auf erhebliche Gegenwehr gefasst machen muss. „Wir gehen personell zwar auf der letzten Rille, wollen aber dennoch eine Runde weiter kommen“, sagt Wests Trainer Julien Schneider. Bei der mit 0:2 verloren gegangenen Generalprobe gegen Westfalia Herne boten die Oberkasseler eine überzeugende Leistung, verloren aber verletzungsbedingt Leeroy Boatey und Jack Hobson-Mc Veigh. Dazu werden auch Andrej Hildenberg, Maciej Zieba, Eren Canpolat und Rico Weiler ausfallen. Immerhin kann Schneider schon die beiden zuletzt verpflichteten Kristijan Stefanovski (DSC 99) und Fabio Ribeiro (SF Baumberg) einsetzen. Mit einem weiteren Innenverteidiger befindet sich der SC West zudem in aussichtsreichen Gesprächen.

Personell wohl nichts mehr ändern wird sich bei der TuRU, die im Sommer ebenfalls einige Korrekturen im Kader vorgenommen hat. Bei den Sportfreunden Neuwerk zählt für die Oberbilker, die am vergangenen Wochenende gleich zwei Vorbereitungsturniere für sich entscheiden konnten, nichts anderes als der Einzug in die zweite Pokalrunde.

TuS Gerresheim spielt erst im Pokal, dann beim eigenen Turnier

Auch der DSC 99 hat beim Bocholter A-Kreisligisten SV Rees gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen, auch wenn die Generalprobe missglückt ist. Am Dienstag unterlag das Team von Andreas Billetter im Test dem Bezirksligisten SC Reusrath mit 3:5, wobei Billetter dort zunächst einige Stammkräfte schonte.

Ein arbeitsreicher Tag steht den Kreisliga-Kickern des TuS Gerresheim bevor. Schon um 10.30 Uhr spielt die Elf von Christian Schmitz gegen den Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV um den Einzug in die nächste Runde, ehe ab mittags das eigene Vorbereitungsturnier fortgesetzt wird. „Wir möchten uns beim Gegner bedanken, dass er uns mit der frühen Anstoßzeit entgegen gekommen ist und wir so unser Heimrecht wahren und unser Turnier normal durchführen können“, erklärt Schmitz.

Auch der VfL Benrath genießt in der ersten Pokalrunde Heimrecht. Gegen den Oberliga-Absteiger FSV Vohwinkel hofft der Neu-Bezirksligist auf eine kleine Überraschung.