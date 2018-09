Sieg gegen Schonnebeck würde Kritik verstummen lassen. SC West ist mit Platzierung noch zufrieden.

Noch wird man nicht so ganz schlau aus dieser TuRU. Wie die Mannschaft von Samir Sisic in dieser Saison sportlich einzuschätzen ist, ist nach dem bisherigen Saisonverlauf noch nicht ganz klar. Nach gutem Start mit zwei Siegen holten die Oberbilker in der Fußball-Oberliga aus den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt. Zudem setzte es am Mittwoch etwas überraschend das frühe Aus im Niederrheinpokal beim klassentieferen Lokalrivalen MSV Düsseldorf. „Da haben wir schlichtweg nicht die Tugenden auf den Platz gebracht ,die es in einem Pokalspiel braucht“, sagte Sisic nach der nicht unverdienten 1:2-Niederlage am Kikweg.

Der langjährige Jugendtrainer der Fortuna weiß, dass nun bald wieder Ergebnisse kommen müssen, um erst gar keine Unruhe im Umfeld aufkommen zu lassen. Denn im Gegensatz zum Juniorenbereich, in dem die Entwicklung der Talente im Vordergrund steht, rücken bei den Herren im Amateurbereich Resultate in den Vordergrund. Mit einem Heimsieg gegen Schonnebeck können die kritischen Stimmen zum Verstummen gebracht werden. Allerdings hat es diese Aufgabe in sich. „Das ist ein unangenehmer Gegner mit einer extremer Zweikampfbereitschaft“, sagt Sisic über den amtierenden Vizemeister. Lukas Reitz ist wieder dabei. Er soll der Abwehr zu mehr Stabilität verhelfen. Auch der im Pokal schmerzlich vermisste Jacob Ballah könnte wieder eine Option werden.

Julien Schneider: Unser Auftaktprogramm war knackig

Beim Ligarivalen SC West muss Julien Schneider derzeit eine Doppelschicht schieben. Der junge Trainer bastelt in der Sportschule Wedau aktuell an der DFB-Elite-Trainer-Lizenz. Doch auch das Tagesgeschäft mit dem Spiel in Baumberg darf nicht zu kurz kommen. Den Saisonstart mit zwei Siegen und drei Niederlagen bewertet Schneider positiv. „Unser Auftaktprogramm war knackig. Da sind sechs Punkte absolut in Ordnung“, sagt der 25-Jährige. Vier der aktuell fünf erstplatzierten Teams haben die Oberkasseler schon bespielt. Nach dem Duell mit punktgleichen Baumbergern folgen vier Partien gegen derzeit schlechter platzierte Teams. „Wir sehen das pragmatisch und wollen nach den nächsten fünf Spielen immer noch vor unseren kommenden Gegnern stehen“, erklärt Schneider, der personell fast aus dem Vollen schöpft und überlegt, einen vereinslosen offensiven Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen.