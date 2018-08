Zum Auftakt in der 2. Bundesliga sind der Spielmacher und die Rhein Vikings beim Wilhelmshavener HV gefordert.

Mit seinem Wechsel zum HC Rhein Vikings schließt sich für Philipp Pöter, der bereits von 2004 bis 2009 in Düsseldorf bei der HSG spielte, der Kreis. Der sympathische und bodenständige Spielmacher kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Heute (19.30 Uhr, Nordfrost Arena) startet er mit den Vikings mit dem ersten Meisterschaftsspiel beim Wilhelmshavener HV in die neue Saison.

Auch wenn Pöter neun Jahre weg war, fühlt es sich für den 32-Jährigen so an, als wäre er nie weg gewesen. „Als ich ins Castello kam, war mir noch alles vertraut und bekannt“, erinnert sich der gebürtige Marler. „Das einzige, was anders ist: Ich spiele nun für einen anderen Verein.“ Im Sommer wechselte Pöter zu den Rhein Vikings. Sportlich verließ er den Erstligisten HSG Wetzlar und schloss sich einem ambitionierten Zweitligisten an. „Es gab viele Gründe für den Wechsel. Vor allem wollte ich nach vier Jahren zurück in meine Heimat, zurück ins Ruhrgebiet“, berichtet der Spielmacher.

Vier Jahre lang – davon zwei in Leipzig und zwei in Wetzlar – lebte er getrennt von seiner Frau Nina. „Ich hatte viele Angebote aus der Region. Dass ich nun für die Vikings spiele, war ein reines Bauchgefühl. Für mich heißt es also ,Zurück zu den Wurzeln’.

Vikings haben sich nach in der Vorbereitung langsam gesteigert

Mit 32 Jahren, seiner intensiven Spielweise und den Verletzungen denkt Pöter auch an die Zukunft. Ein Karriereende bei den Wikingern wäre für ihn durchaus denkbar. Die Vorbereitung begann für Pöter und die Vikings holprig – mit Niederlagen gegen Hagen, Essen und den niederländischen Erstligisten Limburg Lions. „Gegen Langenfeld haben wir einen standesgemäßen Erfolg verbuchen können und gegen Emsdetten haben wir unser bis dahin bestes Spiel absolviert. Das war der Wendepunkt in der Vorbereitung. Wir haben uns danach von Spiel zu Spiel gesteigert“, berichtet Pöter.

Deshalb geht der Spielmacher mit einem positiven Gefühl ins erste Meisterschaftsspiel: „Die 2. Bundesliga ist sehr ausgeglichen, alles ist möglich. Natürlich wollen wir in Wilhelmshaven möglichst beide Punkte mitnehmen, aber der WHV ist eine Mannschaft, die körperlich spielt.“

Am vergangenen Mittwoch waren die Vikings noch beim Super Cup Dome dabei. „Das war eine sehr schöne Veranstaltung, ein tolles Teamevent und eine willkommene Abwechslung für uns“, berichtet Pöter. „Schön, dass hier etwas für den Handballsport in Düsseldorf und der Region gemacht wird. Das hilft uns als Verein ebenso.“ Nach der Umstrukturierung des Umfeldes ist der Klassenerhalt das erklärte Saisonziel der Vikings.