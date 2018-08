Dritter Sieg im dritten Heimspiel. Beim 4:2 gegen Krefeld entscheiden die Doppel.

Trotz des ungewöhnlichen Termins hatten am Samstag 2700 Zuschauer den Weg zum Rolander Weg gefunden. Und die, die es mit dem heimischen Team hielten, wurden nicht enttäuscht. Mit 4:2 bezwang der Düsseldorfer Rochusclub am siebten Spieltag der Tennis-Bundesliga Blau-Weiß Krefeld und zog in der Tabelle am Gegner vorbei auf Rang zwei.

„Die Verschiebung des Spieltermins hat uns sicherlich trotzdem einige Zuschauer gekostet. Aber wir haben dem wegen des Galopprennens am Sonntag zugestimmt“, sagte Teamchef Detlev Irmler. „Unsere Fangemeinde ist schon ungewöhnlich. Die Leute lassen sich auch von dem heißen Wetter nicht abhalten. Das begeistert mich.“ Und wenn einer mal nicht seine Top-Form abrufen kann, springen andere in die Bresche. Denn der bisher in dieser Saison in Einzel und Doppel noch ungeschlagene Mats Moraing hatte nicht den besten Tag erwischt. Sowohl im Einzel gegen Andrea Collarini als auch im Doppel an der Seite des Niederländers Sander Arends ging Moraing als Verlierer vom Platz. Gegen Roberto Carballes Baena und Collarini fiel die Entscheidung erst im Champions-Tie-Break, den die Düsseldorfer mit 11:13 verloren.

Das Doppel Horansky und Podlipnik behält die Nerven

Dass die gute 3:1-Ausgangsposition nach den Einzeln dennoch zum Gesamterfolg reichte, war Filip Horansky und Hans Podlipnik-Castillo zu verdanken. Der Slowake und der Chilene behielten gegen Federico Gaio und Davide Galoppini die Nerven und setzten sich im Champions-Tie-Break mit 10:8 durch. Neben Horansky und Podlipnik-Castillo hatte auch Jozef Kovalik zuvor in seinem Einzel das bessere Ende für sich. Gegen Carballes Baena entschied ebenfalls der verkürzte dritte Satz (10:6). „Wir haben den Lokalkampf, der gegen Krefeld immer einen besonderen Esprit hat, angenommen“, sagte Irmler. „Es war an Spannung nicht zu überbieten. Jetzt wollen wir unsere gute Ausgangsposition verteidigen, auch wenn uns mit Spielen in Weinheim und gegen Gladbach ein knochenhartes Programm zum Abschluss bevorsteht.“