Handball-Zweitligist HC Rhein Vikings hat den ursprünglich am Ende der aktuellen Spielzeit auslaufenden Vertrag mit einem seiner Leistungsträger frühzeitig verlängert: Torhüter Vladimir Bozic (34) bleibt für zwei weitere Jahre beim derzeit auf Platz 14 notierten Aufsteiger. „Wir freuen uns sehr, dass Vladi uns erhalten bleibt. Er ist menschlich wie sportlich eine wichtige Figur in unserer Mannschaft“, sagt Vikings-Trainer Ceven Klatt über den Torhüter. „Ich freue mich sehr, weiter bei diesem spannenden Projekt dabei zu sein. Die Menschen, sowohl in der Kabine als auch rund um den gesamten Verein, sind toll und ich fühle mich hier in der Region sehr wohl“, erklärte Bozic.