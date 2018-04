Fortuna Düsseldorf geht mit Oliver Reck als neuem Cheftrainer in die Saison 2014/15. Mit bislang sechs Neuzugängen geht der Zweitligist die große Aufgabe an, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Beim Fototermin fehlten die beiden WM-Fahrer Mathis Bolly (Elfenbeinküste) und Ben Halloran (Australien). mehr

Das große Fortuna-Quiz: Wie Fortuna sind Sie?

Christian Matzerath, in Düsseldorf geborener Autor und Mitglied in der Lauf- und Triathlon-Abteilung der Fortuna, ist dem Verein treu, in guten wie in schlechten Ligen. Mit dem Fortuna-Düsseldorf-Quiz hat er Leidenschaft und Beruf vereint und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Fortuna-Wissen zu testen! mehr