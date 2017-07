Düsseldorf. Vielseitigkeitsreiterin Antonia Baumgart ist Mannschaftseuropameisterin in der Altersklasse der Junioren geworden. Im irischen Millstreet zeigten sich ihre Schimmelstute Little Rose und die Düsseldorferin in Topform und wurden zudem Vierte in der Einzelwertung.

Mit Gesa Staas und St. Stacy, Emma Brüssau und Donnerstag sowie Katharina Grupen und Royal Favorite gelang der Deutschen Equipe ein Start-Ziel-Sieg. Bei der EM in der Altersklasse der Junioren absolvierten die Reiter eine Vielseitigkeitsprüfung auf Ein-Sterne-Niveau bestehend aus den Teildisziplinen Dressur, Gelände und Springen. Die Dressur beendete die deutsche Mannschaft mit lediglich 95,2 Punkten vor Großbritannien (102,7) und Frankreich (131,3) auf Rang eins.

Durch fehlerfreie Runden im Gelände und im Springen gewannen die deutschen Vielseitigkeitsreiterinnen mit insgesamt 95,2 Punkten die Mannschafts-Goldmedaille. Red