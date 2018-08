RSV empfängt heute Abend Odenkirchen.

Er wartet immer noch auf das erste Tor und den ersten Punkt in der neuen Saison. Und jetzt gehen dem Fußball-Landesligisten Rather SV auch noch die Spieler aus. Für das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Odenkirchen stehen Trainer Andreas Kusel heute Abend (20 Uhr) nur 13 Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung. „Das sind keine guten Voraussetzungen, um forsche Töne herauszuspucken. Aber Jammern hilft halt auch nicht. Wir müssen uns einfach wieder auf das besinnen, was uns in der Vergangenheit schon stark gemacht hat“, sagt der Trainer des Rather SV.

Der gefährlichste Offensivspieler fehlt heute wegen einer Sperre

Einfacher gesagt, als getan. Denn der RSV profitierte in der vergangenen Spielzeit, als er lange oben mitspielte, nicht nur von einem guten Mannschaftsklima, sondern eben auch von guten Einzelspielern. Und diese fehlen momentan. Zu den schmerzlich vermissten Langzeitverletzten Niklas Wesseln und Atakan Agca gesellt sich heute Abend ausgerechnet auch noch Ibrahim Dogan (gesperrt) auf die Ausfallliste. Vom 22-Jährigen ging in den bisherigen drei Partien noch mit die meiste Torgefahr aus. Umso wichtiger wäre für Rath nun, dass bei Derman Disbudak endlich der Knoten aufgeht. magi