Nach drei Pleiten gibt es einen 5:0-Sieg.

Dem Rather SV ist in der Fußball-Landesliga der Befreiungsschlag geglückt. Nach drei Spielen ohne Tor und Punkt zum Start der neuen Saison fegte das Team von Trainer Andreas Kusel am Mittwochabend die Spielvereinigung Odenkirchen gleich mit 5:0 (2:0) vom Platz. Überragender Akteur aufseiten der Gastgeber war Sommerzugang Fumiya Tanaka, der an fast allen gefährlichen Offensivaktionen des RSV beteiligt war.

Der flinke Japaner holte auch den Freistoß raus, den Nico Stillger zum 1:0 in den Torwinkel setzte (34.) – die Erlösung für die Rather. Bis dahin hatten die rund 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz neben dem Waldstadion eine zerfahrene Partie zweier verunsicherter Mannschaften gesehen. Erst die Führung gab den Platzherren etwas mehr Sicherheit. Prompt führte die erste gute Kombination kurz vor der Pause gleich zum 2:0 durch „Wirbelwind“ Tanaka (45.).

Sommerzugang Tanaka mit zwei Toren der überragende Mann

Mindestens ebenso psychologisch günstig war der Zeitpunkt des dritten Tores: Knapp eine Minute nach dem Seitenwechsel stellte der frühere Schalker Marco Gatzke seine Schusskünste unter Beweis (47.). Dem herrlichen Distanzschuss ließ Tanaka kurz darauf seinen zweiten Treffer an diesem Abend folgen (53.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Anas Oualdali (84.).