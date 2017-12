Rouwen Hennings (30) ist nicht nur der treffsicherste Fortune mit sechs Liga-Toren, sondern hat auch fünf weitere Treffer vorbereitet. Er ist eine der Führungsfiguren in der Mannschaft und wertvolle Hilfe für die jungen Leute um ihn herum. Vor allem, wenn er im vorderen Bereich genügend Unterstützung hat, spielt der gebürtige Bad Oldesloher mit noch mehr Esprit und Überzeugung. Zudem müssen die Anspiele flach kommen, dann ist Hennings meist perfekt in der Weiterleitung. In der Offensive wird er der Ankerpunkt bleiben. Note: 2

Davor Lovren (19) lernt noch. Und dass er das Gelernte umzusetzen weiß, zeigte er mit dem Tor zum 1:0-Sieg in Braunschweig. Da spielte er so frech, wie es sich der Trainer von ihm wünscht. Wenn er künftig noch mehr von seinem Potenzial zeigt, ist er immer wieder eine Alternative oder ein wichtiger Joker. Note: 3

Im dritten Teil unserer „Zeugnisvergabe“ für die Spiele vor der Winterpause wollen wir uns den Offensivspielern widmen. Niemand beeindruckte so, wie der belgische Stürmer Benito Raman. Aber auch Rouwen Hennings spielt eine wichtige Rolle in Fortunas System.

Havard Nielsen (24) ist immer noch nicht so richtig bei der Fortuna angekommen – und ohne Torerfolg bisher. Nur zweimal durfte der Ex-Braunschweiger, der mehrere kleine Verletzungen überstehen musste, von Anfang an ran. Ihm fehlt offensichtlich noch die Spielpraxis, er kann aber in der Rückrunde zu einem wertvollen Spieler werden, falls er das Vertrauen erhält. Dann harmoniert er auch gut mit Hennings, wie er bei den Toren gegen Heidenheim und in Kiel demonstrierte. Note: 3-

Emir Kujovic (29) ist bei den Fans umstritten. Der „Lange“ ist spielerisch nicht der Stärkste, auch sein Kopfballspiel passt nicht zu seinem „Brecher-Image“. Trotzdem hat er zwei wichtige (Sieg-)Tore erzielt. Doch auch Trainer Friedhelm Funkel wird von ihm in der Rückrunde mehr erwarten, immerhin hat er einen Vertrag, der bis Juni 2020 läuft. Note: 4+

Karlo Igor Majic (19) blieb trotz seiner guten Ansätze noch ohne Liga-Einsatz. Note: -

Ihlas Bebou (23) erzielte in seinen vier Spielen für die Fortuna noch zwei Tore, bevor er nach Hannover wechselte. Sein Abgang bedeutet für Fortuna sportlich ein Verlust. Note: 2