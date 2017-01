Organisations-Team der Champions Trophy stellt den Spielplan vor.

Düsseldorf. Prinz Christian III weiß mit einem Ball umzugehen. Er hat jahrelang beim TV Angermund Handball gespielt, und insgesamt zeigte er sich mit seiner Karriere, die ihn sogar in die 2. Liga führte („da saß ich aber meist nur auf der Bank“) auch sehr zufrieden. Am Mittwoch bewies der Prinz Karneval, dass er selbst in roten Lackschuhen den Ball geschickt in die Luft befördern kann. Schließlich spielt er mit seinen alten Handball-Kumpeln jede Woche zweimal Fußball. Als Ehrengast an der Seite seiner Venetia Alina lobte seine Tollität bei einer Pressekonferenz die Veranstalter der 55. Champions Trophy für deren Engagement im Jugendfußball. Zur „Belohnung“ erhielt das Prinzenpaar einen Scheck über 555 Euro, die sie für wohltätige Zwecke in Düsseldorf (Bürgerstiftung und Düsseldorfer Tafel) verwenden werden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand aber die Vorstellung des Spielplanes für die 55. Auflage des BV-Turniers vom 13. bis 17. April. Die U 19 von Fortuna macht den Auftakt und trifft am Gründonnerstag auf die japanische Hochschul-Auswahl. Ebenfalls zwei Teams mit kurzer Anreise bestreiten das zweite Spiel am ersten Turniertag. Veranstalter BV 04 trifft auf die A-Junioren von Borussia Mönchengladbach. „Der Entwurf des Spielplans ist nicht einfach, aber auch kein Hexenwerk“, erklärte Marcus Giesenfeld, der sportliche Leiter der Veranstaltung. „Ich denke, wir haben einen guten Kompromiss für alle gefunden.“ So wurde das Spiel zwischen dem FC Liverpool und der Gladbacher Borussia etwa auf Samstagnachmittag, 15 Uhr, also zur attraktivsten Zeit, angesetzt.

Offizieller aus England machte einen Inspektionsbesuch

Aus der Beatles-Stadt war am Dienstag auch ein Besucher nach Düsseldorf gekommen. Ein Offizieller des 18-fachen englischen Meisters sah sich vor Ort das Hotel und das Stadion am Flinger Broich an. „Er hat alles genau dokumentiert. Er weiß jetzt, wo die Fluchtwege im Hotel sind und wo sich die Kabine im Stadion für den FC Liverpool befindet“, sagte Giesenfeld, der den Gast von der Insel durch Düsseldorf begleitete, bevor dieser vier Stunden nach seiner Landung wieder in die Heimat abflog.

Bei der Spielplangestaltung wurde auch darauf geachtet, dass der Weg vom Hotel zur Anlage in Flingern länger ist, als zu den Plätzen des BV 04. Wenn es nach Stadtdirektor Burkhard Hintzsche geht, könnte der Flinger Broich nicht nur im Jahr der 55. Auflage, sondern auch künftig Austragungsort der Champions Trophy bleiben. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr Mannschaften aus fünf Kontinenten am Start sind“, erklärte Hintzsche mit einem Lächeln. „Großbritannien ist nach dem Brexit-Austritt ein eigener Kontinent, das Team von Nordsjaelland kooperiert mitFußballern aus Ghana, Cruzeiro kommt aus Brasilien, die japanische Hochschulauswahl aus Asien und der Rest aus Europa.“ Der Stadtdirektor weiß also auch, mit dem (Erd)-Ball zu jonglieren.