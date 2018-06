Beste Stimmung und überfüllte Tribünen.

Das breite Grinsen konnte sich Stadtdirektor Burkhard Hintzsche nicht verkneifen. Der Plan, mit der Beachvolleyball-Tour ein weiteres großes Sport-Event nach Düsseldorf zu holen, ist mehr als aufgegangen. Bei den Endspielen der Damen und Herren beim großen Beachvolleyball-Event standen sich die Fans vor den Tribünen-Aufgängen die Füße platt, weil die Ränge so dicht gefüllt waren, dass keine Maus mehr drauf passte. Beachvolleyball in Düsseldorf ist endgültig angekommen und von den Fans dieser Sportart auch angenommen worden.

„Die Premiere ist gelungen“, sagte Hintzsche bei der Siegerehrung. „Jetzt müssen wir überlegen, ob wir im nächsten Jahr die Tribünen nicht vergrößern müssen.“ Diese großartige Stimmung mit cooler Musik und einer hervorragenden Moderation durften auf dem Burgplatz offiziell nur rund 900 Sportfans gleichzeitig auf den drei Tribünen erleben. Aber viele standen noch an den Aufgängen und Seiten, so dass es bestimmt 1000 Menschen waren, die dort sehr viel Spaß an einer rundum gelungenen Veranstaltung hatten. In Münster und den anderen Städten der Tour passen übrigens 2500 Zuschauer auf die Tribünen. Das sollte doch auch in Düsseldorf möglich sein, um die Veranstaltung noch stimmungsvoller zu gestalten, als sie diesmal schon war. Selbst bei Nieselregen am Freitag und Samstag waren die Tribünen gut gefüllt. kri