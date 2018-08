Well Timed geht als Favoritin in das mit 500 000 Euro dotierte Rennens. Zwei Pferde wurden für jeweils 50 000 Euro nachgemeldet.

Im 160. Henkel Preis der Diana kämpfen am Sonntag zwölf Stuten um 500 000 Euro Preisgeld. Der Klassiker findet zum 13. Mal in Düsseldorf statt Alle Jahre wieder (außer 1945 und 1946) wird seit 1857 ein besonderes Galopprennen ausgetragen, das die Zuschauer in ihren Bann zieht. Der in Düsseldorf seit 2006 beheimatete Henkel-Preis der Diana mit 2200 Metern zählt zur Europa-Gruppe 1 und wird von dreijährigen Stuten gelaufen. Die „German Oaks“ (6. Rennen) finden gleichzeitig als sechster Lauf der deutschen Champions-League-Rennserie statt, die elf Top-Rennen vereint. Es ist nach dem Derby das zweithöchst dotierte Galopprennen in Deutschland.

Zwei Stuten wurden übrigens für 50 000 Euro (10 Prozent des Preisgeldes) nachgenannt. Lokalmatadorin Come on City (Jockey Michael Cadeddu) tritt für das amerikanische Besitzersyndikat Team Valor an und wird von Grafenberg-Trainer Ertürk Kurdu vorbereitet. Dessen Lebensgefährtin Andrea Wöske, hat Come on City gezüchtet und vor dem Rennen an die Amerikaner verkauft. „Seit 20 Jahren mein erster Starter in einem Gruppe 1-Rennen. Für uns alle ist das ein besonderes Erlebnis“, sagte Ertürk Kurdu. Auch Trainer Andreas Wöhler (Gütersloh) hat mit Sand Zabeel, die bereits das italienische Stutenderby (Oaks d‘Italia) gewinnen konnte, nachgemeldet. Die im Besitz des Kaufmanns Jaber Abdullah (Dubai) stehende Mitfavoritin wird von Eduardo Pedroza (Panama) geritten, der seinen vierten Erfolg im Stutenderby anstrebt.

Favoritin Well Timed muss sich gegen elf Gegnerinnen wehren

An der Spitze der Wettmärkte steht allerdings die 2018 bei drei Starts noch ungeschlagene Stute Well Timed (40:10) für den Stall Ullmann. Trainiert wird die Spitzenstute vom Franzosen Jean Pierre Carvalho (47) in Bergheim bei Köln. Im Sattel von Well Timed sitzt der vierfache deutsche Championjockey Filip Minarik. Der Düsseldorfer Rennbahn-Präsident Peter Michael Endres hofft als Mitbesitzer von Viva Gloria (Trainer Jens Hirschberger, Mülheim Ruhr, Jockey Lukas Delozier) ebenfalls auf ein gutes Laufen seiner Stute. Einen besonderen Rekord kann Vorjahressieger Andrasch Starke im Sattel von Night of England am Sonntag landen. Der achtfache deutsche Champion könnte das Traditionsrennen zum siebten Mal in seiner Karriere gewinnen. Ein Rekord für die Ewigkeit in der 160-jährigen Geschichte des deutschen Stutenderbys.

Ein Festtag des Galopprennsports: Die Veranstaltung beginnt ab 11.30 Uhr (1. Start 13.30 Uhr). Insgesamt kommen in neun Rennen 700 000 Euro an Rennpreisen zur Ausschüttung. 81 Pferde sind am Start, wobei auch die heimische Trainingszentrale um Sascha Smrczek (6) und Ertürk Kurdu (1) ein Wörtchen um Sieg und Platz mitsprechen möchten.