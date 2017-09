Fortunas Reserve verliert gegen Viktoria Köln deutlich mit 1:4.

Nach Spielschluss waren sich alle Beteiligten einig. Die 1:4 (0:0)-Niederlage, die Fortunas U 23 am Samstag in der Fußball-Regionalliga gegen Viktoria Köln kassierte, spiegelte keineswegs die Kräfteverhältnisse auf dem Rasen des Paul-Janes-Stadions wider. Das Team von Taskin Aksoy bot dem hochkarätig besetzten Aufstiegsaspiranten lange Zeit Paroli, ehe Schiedsrichter Florian Exner mit einer umstrittenen Entscheidung wesentlichen Einfluss auf das Geschehen nahm.

Die Gelb-Rote Karte für Routinier Axel Bellinghausen war der Knackpunkt des Spiels. „Ich denke, bis dahin war es ein offeneres Spiel, in dem die Viktoria zwar mehr Ballbesitz hatte, wir uns aber auch ein paar gute Torchancen herausspielen konnten“, analysierte Aksoy. Fortunas Fußballlehrer empfand den Platzverweis für Bellinghausen, der bereits verwarnt auf Höhe der Gäste-Traierbank gegen Simon Handle einen Tick zu spät in den Zweikampf kam, als zu hart (60.). Allerdings ging Aksoy auch mit seinen Spielern ins Gericht, die in Unterzahl binnen sechs Minuten das Spiel abgaben. „Dass wir in so kurzer Zeit dann drei Gegentreffer fressen, darf natürlich auch nicht passieren“. Sowohl beim Heber des Ex-Fortunen Timm Golley (65.) als auch beim 30-Meter-Freistoß von Kölns Torjäger Mike Wunderlich (70.) traf Keeper Tim Wiesner wohl zumindest eine Teilschuld.

Es ehrt die Flingeraner aber, dass sie selbst nach Kemal Rüzgars Treffer zum 0:3 (71.) nicht aufsteckten, sondern weiter auf den Anschlusstreffer spielten. Taylan Duman überlistete Viktoria-Keeper Sebastian Patzler mit einer direkt verwandelten Ecke (77.). Gegen zunehmend verunsicherte Gäste lag sogar mehr in der Luft. Allerdings gaben die Hausherren nun auch Platz zum Kontern preis, den Marc Brasnic nutzte (90.). „Das vierte Gegentor sieht nicht schön aus, tut aber letztlich nichts zur Sache. Wir haben gegen einen starken Gegner als Mannschaft gut dagegen gehalten und uns auch in Unterzahl nicht aufgegeben. Deshalb macht mir das Spiel trotz des Ausgangs Mut für die nächsten Aufgaben“, sagte Taskin Aksoy.

Fortuna: Wiesner - Lucoqui, Gül, Schneider, Montag (73. Bezerra Ehret) - Miyake (86. Bonga), Duman, Kinjo, Bellinghausen - Froese, Hashimoto

Tore: 0:1 (65.) Golley, 0:2 (70.) Wunderlich, 0:3 (71.) Rüzgar, 1:3 (77.) Duman, 1:4 (90.) Brasnic magi