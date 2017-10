Die Herren vom Seestern treffen im Derby auf Krefeld.

Das Team des Düsseldorfer Hockey Clubs müssen heute beim Crefelder HTC antreten. Beim Lokalrivalen müssen die Herren vom Seestern dringend punkten, denn die Mannschaft der Trainer Mirko Stenzel und Nicolai Sussenburger rangiert nach der 0:5-Niederlage vom vergangenen Wochenende nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Krefelder sind klarer Favorit, auch sie sich in der Vorwoche klar mit 3:1 gegen den TSV Mannheim durchsetzen könnten. Der DHC hingegen zeigte die bisher schwächste Saisonleistung und muss an diesem Wochenende zusätzlich zu Spielmacher Dominic Giskes auch auf Moritz Rünzi sowie die A-Jugendlichen, die zur Deutschen Zwischenrunde in Frankfurt fahren, verzichten.

„Es steht außer Frage, dass wir uns in Krefeld deutlich besser als zuletzt gegen den UHC präsentieren müssen, um mithalten zu können“, sagte Stenzel. „Dass wir dabei auf so viele Stammkräfte verzichten müssen, erschwert die Lage leider zusätzlich.“ Trotzdem bleibt Grund zur Hoffnung, denn die Krefelder Mannschaft, die im vergangenen Jahr noch eine FinalFour-Teilnahme nur knapp verpasste, fand in dieser Saison bisher noch nicht zu gewohnter Konstanz. G.G.