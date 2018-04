Düsseldorf. Drei Niederlagen in Folge hatten Zweifel aufkommen lassen. Bei Anhängern und Umfeld von Fortuna Düsseldorf. Die gute Ausgangsposition war plötzlich nicht mehr so gut, die Rückkehr in die oberste Spielklasse schien nach den Auftritten in Darmstadt (0:1), gegen Bochum (1:2) und in... mehr