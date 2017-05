Zweitligist gewinnt das Derby gegen den Nachbarn souverän mit 41:6. Es war der dritte Sieg in Folge für den Tabellenzweiten.

Düsseldorf. Wenn sich Düsseldorf Panther und Langenfeld Longhorns auf dem Footballfeld gegenüber stehen, dann werden immer wieder Erinnerungen an 2008 wach. Damals lieferten sich beide Clubs ein Duell, an das sich die Raubkatzen eher ungern erinnern. Unmittelbar vor dem Ende lagen die Düsseldorfer mit 50:47 in Führung, ehe die Longhorns mit dem letzten Spielzug zum Touchdown durch Tight End Thomas Jung kamen und damit den Panthern den sicher geglaubten Sieg entrissen. Bis heute gilt das Spiel als eines der legendärsten in der Geschichte der Langenfelder.

Neun Jahre später haben sich die Wege beider Teams wieder einmal gekreuzt, in der German Football League 2. Die Panther wollen als Absteiger aus der höchsten deutschen Spielklasse so schnell wie möglich wieder aufsteigen, Langenfeld ist nach finanziellen Problemen aus der sechsten Liga im vergangenen Jahr wieder in die zweite Klasse aufgestiegen. Am Sonntag gingen aber die Düsseldorf Panther als Sieger vom Platz, und wie: Am Ende hieß es 47:6 (7:6, 14:0, 13:0, 13:0), es war der dritte Sieg in Folge, durch den sich die Düsseldorfer in der Tabelle der Nord-Staffel vorerst hinter den Potsdam Royals auf Rang zwei einordneten.

Anderson kann vor allem mit der Defensive zufrieden sein

Panther-Cheftrainer Deejay Anderson konnte nicht nur aufgrund des Ergebnisses zufrieden sein. Anders als zuletzt unterliefen seinem Team weniger Fehler. Sein Gegenüber Michael Hap war nach der deutlichen Derby-Pleite entsprechend bedient: „Unser Kader war dünn, wir haben einige Spieler während der Partie verloren. Unter anderem unseren Quarterback. Die Panther waren gut“, fasste Hap das Geschehen zusammen. Aufgrund einer dieser Verletzungen eines Langenfelder Spielers musste die Begegnung zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden.

Quaterback Maynard wird zum Mann des Tages

Mann des Tages vor 1200 Zuschauern aufseiten der Gastgeber war Quarterback Zach Maynard, dem sechs Touchdown-Pässe gelangen. „Ich glaube, so viele habe ich in einem Spiel noch nie erzählt“, sagte der US-Amerikaner, der sich immer besser im Angriffssystem seines neuen Arbeitgebers zurechtfindet. Vor allem in der zweiten Hälfte hatten die Gäste der Düsseldorfer Überlegenheit mit ihrem dezimierten Kader nichts mehr entgegen zu setzen.

Ihren Höhenflug fortsetzen wollen die Panther in der kommenden Woche bei den Assindia Cardinals in Essen. Zum Rückspiel mit den Longhorns kommt es am 16. Juli.