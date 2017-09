Dem SC West gehen die Stürmer aus.

Wer hält den Anschluss an die Spitzengruppe in der Fußball-Oberliga? Diese Frage wird im Verfolgerduell des SC West beim punktgleichen TV Jahn Hiesfeld gestellt. Wests Trainer Marcus John hat Respekt vor dem Gegner aus Dinslaken, der die eigenen Ambitionen vor der Spielzeit mit der Verpflichtung der erfahrenen Brüder Dalibor und Danijel Gataric unterstrich. „Das ist eine sehr gute, eingespielte Mannschaft“, sagt John. Die Oberkasseler selbst müssen personell wieder improvisieren. Vor allem im Angriff gehen Marcus John die Alternativen aus. Andrej Hildenberg und Maciej Zieba fehlen verletzt. Anton Bobyrew kehrte erst am Mittwoch aus dem Urlaub zurück und dürfte noch keine Option für die Startelf sein. So ruht die Hauptverantwortung in vorderster Front auf dem zuletzt müde wirkenden Simon Deuß.

Im Vergleich zu seinem Amtskollegen Jörg Vollack stöhnt Marcus John damit aber noch auf einem hohen Niveau. Denn einen Akteur eines Kalibers von Simon Deuß hätte der Coach des DSC 99 gerne. Aktuell ist der Aufsteiger in vorderster Front viel zu abhängig von Fabian Gombarek, der zudem eigentlich gar kein klassischer Stürmer ist. Der Angriff ist dabei noch nicht einmal die Hauptproblemzone des Tabellenschlusslichts. Denn durchschnittlich drei Gegentore pro Spiel können auch von den treffsichersten Stürmern auf Dauer nicht kompensiert werden. Im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Schonnebeck dürfte es daher die eine oder andere Veränderung in der Startformation geben.