Das Jahnstadion in Wiedenbrück bleibt für Fortunas U 23 ein lohnenswertes Ziel. Auch am Samstag kehrte der Fußball-Regionalligist wieder einmal mit Zählbarem aus Ostwestfalen zurück. Beim gastgebenden SC Wiedenbrück gab es ein 0:0. Damit baute die Fortuna ihre positive Bilanz in Wiedenbrück weiter aus. Mit etwas Glück hätten es auch gut und gerne drei Punkte für die „Zweite“ sein können. Vor allem in der Anfangsphase schnupperte die Fortuna mehrfach am Führungstor.

Die Platzherren brauchten Zeit, um sich aus der Umklammerung zu lösen, trugen dann aber zu einem ausgeglichenen Spiel bei, in dem sich beide Kontrahenten taktisch auf Augenhöhe bewegten. Nach gut einer Viertelstunde wurde es dann auch einmal vor dem Tor von Tim Wiesner gefährlich. Doch der Schlussmann der Fortuna löste alle seine Aufgaben mit Bravour. Es dürfte Fortunas Trainer Taskin Aksoy sehr gefallen haben, dass sich sein junges Team auch im zweiten Abschnitt erfolgreich zur Wehr setzte. Mehr als zwei Chancen ließ die Fortuna nicht zu und hatte selbst eine Konter- und Freistoß-Chance kurz vor dem Ende. magi

Fortuna II: Wiesner - Lucoqui, Gül (84. Zündorf), Schneider, Kinjo, Bezerra Ehret, Naciri (45. Krafft), Duman, Miyake, Majic (81. Bonga), Hashimoto