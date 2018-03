Düsseldorf. Vier Mal Gold, drei Mal Silber und drei Mal Bronze – das war die stolze Bilanz für Düsseldorfs Leichtathletik-Nachwuchs bei den Nordrhein-U 16-Hallenmeisterschaften. Und das, obwohl zahlreiche junge Athleten die Tage zuvor wegen Grippe nicht trainieren konnten und erheblich geschwächt antreten mussten.

Einer davon war der 14-jährige Luke Zenker (ART). Zum Sieg über 60-Meter-Hürden in Bestzeit von 8,72 Sekunden reichten seine Kräfte schon wieder, aber trotz seines zweiten Sieges beim Stabhochsprung mit 3,50 Meter war Luke alles andere als zufrieden. „Ich kann es viel besser, aber auf einmal hatte ich kaum noch Kraft“, sagte das ART-Multitalent, das in diesem Winter schon 4,10 Meter gemeistert hatte, aber diesmal schon an 3,60 Meter hängen blieb. Beim Hochsprung ohne Stab trat er deswegen gar nicht mehr erst an.

Das tat die 14-jährige Julia Küppers. Kindlich unbekümmert aus kurzem Anlauf von nur sieben Schritten machte sich die 1,78 Meter messende Angermunderin an die Aufgabe, erstmals Nordrhein-Meisterin zu werden. Am Ende standen für sie starke 1,65 Meter zu Buche – und ein wenig Enttäuschung, dass ihr die Höhe von 1,70 Meter (noch) nicht gelang. Sie räumte nach dem Wettkampf ein, dass sie ihre Sprünge zu schnell hintereinander machte, weil sie „sehr ungeduldig“ sei.

Beim Stabhochsprung der 15-Jährigen hatte Mona Münster (ART) mit der Höhe von 3,00 Metern auf Rang eins in der Meldeliste gestanden. Die schaffte sie auch wieder, belegte Rang zwei. Meisterin wurde Zina Buddenberg (Angermund), die sich um 20 Zentimeter auf 3,10 Meter steigerte.

Gastgeber für die 420 besten Nachwuchs-Athleten, die natürlich viel Anhang (Eltern, Großeltern, Geschwistern und Verwandten) mit in die Leichtathletikhalle gebracht hatten, war der ASC. Er stemmte damit innerhalb einer Woche nach den U 14-Regions-Meisterschaften seine zweite Großveranstaltung mustergültig.