Gegen Fortuna hat Kevin Stöger im letzten Zweitliga-Spiel für den VfL Bochum geglänzt und offensichtlich bei den Verantwortlichen der Fortuna einen guten Eindruck hinterlassen. Auch auf seine gute Leistung war der 2:1-Sieg der Westfalen in der Rückrunde in Düsseldorf zurückzuführen. Der österreichische Nationalspieler erhält bei der Fortuna einen Zweijahres-Vertrag. Der 1,75 Meter große Linksfuß absolvierte in der vergangenen Spielzeit 30 Partien in der 2. Liga für die Bochumer, erzielte dabei vier Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Insgesamt blickt Stöger auf 98 Spiele (9 Tore, 16 Torvorlagen) im Unterhaus und neun Partien im DFB-Pokal (2 Tore, 4 Torvorlagen) zurück. Er gilt als ausgesprochener Teamplayer und ist das, was man als wuselig bezeichnet. Er gilt zudem als großes Talent.

„Für meine Karriere ist das der nächste, richtige Schritt“, sagte Stöger, der sich sehr auf seine neue Aufgabe freut. „Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten helfen kann und ich mich persönlich in Düsseldorf weiterentwickeln werde.“ Friedhelm Funkel sieht in Stöger einen technisch starken Fußballer, „der in der vergangenen Saison zu den besten Mittelfeldspielern der 2. Liga zählte“. Zudem ist er mit 24 Jahren bei fast 100 Zweitliga-Spielen bereits sehr erfahren. „Auch dies wird uns in der kommenden Spielzeit helfen“, sagt Funkel. kri