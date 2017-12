Er sollte die erste Reihe der DEG anführen und punkten. Doch die Saison verläuft für den dauerverletzten Rob Bordson frustrierend.

Das Profi-Eishockey hat seit jeher einen großen Nachteil gegenüber der Konkurrenz in der Unterhaltungsindustrie: Seine Hauptdarsteller tragen während der Vorstellung Helme und haben einen entsprechend geringen Wiedererkennungswert. Selbst Fans, die regelmäßig in Vereinsbettwäsche schlafen, dürften im Alltag einen Großteil ihrer Helden übersehen.

So trug es sich in den vergangenen Wochen mehrfach zu, dass der verletzte Rob Bordson unbehelligt durch den Rather Dome spazieren konnte. Nicht mal die jungen Autogrammjäger, die sich nach den Spielen der Düsseldorfer EG im Kabinengang einfinden und mit großen Stiften und noch größeren Augen um Unterschriften betteln, interessierten sich für den 29 Jahre alten US-Amerikaner. Der sah in seinem Anzug und mit seiner Brille so gar nicht aus wie einer dieser zahnlosen und vernarbten Prügelknaben, für die Eishockey-Profis ja gern gehalten werden. Bordson erinnerte eher an einen Werber oder einen Künstler. Auf jeden Fall an etwas aus dem Kreativbereich.

Nun ist das im Falle Bordsons gar nicht so falsch. Denn im mit Kreativspielern alles andere als üppig besetzte DEG-Kader sollte er genau diese Rolle einnehmen. Die des „Nummer-eins-Centers“, wie Niki Mondt, der Sportliche Leiter, sagt. Bordson soll der sein, der seine Kollegen mit klugen Pässen glänzen lässt. Und der hin und wieder selbst Tore schießt. Acht waren in der vergangenen Saison für Bremerhaven. Hinzu kamen stolze 32 Vorlagen. Bordson war einer der besten Spieler der Deutschen Eishockey Liga.

Der US-Amerikaner hat noch nicht mal jedes dritte Spiel gemacht

In Düsseldorf ist sein Einfluss auf die Mannschaft bislang recht übersichtlich. Bordson selbst sagt: „Ich war diese Saison noch nicht ich. Ich habe der DEG noch nicht gezeigt, was ich kann.“ Und ist damit ein Grund, warum die Saison bislang so wenig zufriedenstellend verläuft. Aktuell steht die DEG nur auf Rang zehn. Das liegt nicht etwa daran, dass Bordson schlecht gespielt habe, sondern daran, dass er fast gar nicht gespielt hat. Wegen Verletzungen stand er nicht mal jedes dritte Spiel auf dem Eis.

Erst am vergangenen Wochenende gehörte er wieder zum Kader, war augenscheinlich aber längst nicht da, wo er sich sehen will. Und dass er just an dem Tag zurückkam, an dem sein Team jeden Einsatz vermissen ließ und gegen biedere Krefelder 1:4 verlor, half ihm auch nicht weiter.