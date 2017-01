Perschke und Daser übernehmen wichtige Aufgaben. Stimmung wird immer positiver.

Düsseldorf. Roman Perschke, der am Donnerstagabend zum neuen Handballabteilungsleiter des ART Düsseldorf gewählt worden war, will den ART nach den turbulenten Ereignissen der vergangenen Jahre wieder ins ruhige Fahrwasser bringen und vor allem für die bevorstehende Spielgemeinschaft mit dem Neusser HV flott machen möchte. Am Donnerstag fand die Abteilungsversammlung durchgeführt. Dabei wurde Roman Perschke von den vierzehn anwesenden Stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig gewählt.

Allerdings scheint den Rathern dabei offensichtlich erneut eine Panne unterlaufen zu sein, denn die Spielerinnen der weiblichen A-Jugend der JSG TVK/ART, die im ART Mitglied sind, erhielten auch diesmal keine Einladung. Schon im Dezember verzichtete der Club auf die Wahlen des neuen Abteilungsleiters, weil man aufgrund von Formfehlern Einsprüche vermeiden wollte. Roman Perschke stellte den anwesenden Mitgliedern am Donnerstagabend seine Mannschaft vor, mit denen er die bevorstehenden Aufgaben meistern möchte. So ist Stefan Wiedon neuer stellvertretender Abteilungsleiter. Der Düsseldorfer CDU-Politiker war von 2010 bis 2012 Mitglied im Landtag von Nordrhein-Westfalen, ist aktuell unter anderem sportpolitischer Sprecher seiner Partei und Mitglied des Rats der Landeshauptstadt. Wiedon soll vor allem als Bindeglied zwischen Verein und der Stadt fungieren. Ein weiterer stellvertretender Abteilungsleiter soll laut Perschke kurz- bis mittelfristig gefunden werden.

Der ART ist inzwischen bereit, den nächsten Schritt zu gehen

Zudem hat sich Benny Daser in offizieller Funktion beim ART Düsseldorf zurückgemeldet. Zuletzt hatte der 36-Jährige nur noch eine Jugendmannschaft betreut und nach den Vorfällen rund um den ehemaligen Abteilungsleiter Volker Haase beim ART Düsseldorf den Spaß am Handballsport verloren und sich um das Vereinsheim des ARTs am Rather Waldstadion gekümmert. Nun übernimmt er die Position des „Sportlichen Leiters“ und führt seit Wochen und Monaten schon intensive Gespräche mit dem Neusser HV über die geplante Spielgemeinschaft. Unterstützung erfährt Daser auch von den beiden Jugendwartinnen Marian Trueson und Karin Greday. Kassenwart ist Thomas Neuhaus.

Die Stimmung unter den Mitgliedern und vor allem auch bei der Elternschaft zu der geplanten Spielgemeinschaft ist inzwischen gekippt. „Am Donnerstag wurden einige Punkte noch einmal kritisch hinterfragt, aber die Stimmung ist positiv. Die Skepsis ist gewichen und man sieht diese Spielgemeinschaft der beiden Vereine als eine große Chance an“, berichtet Roman Perschke. Der ART ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Nun wartet man nur noch auf das positive Votum seitens der Mitglieder aus Neuss. Am 6. Februar haben die Mitglieder dort die Gelegenheit über die Spielgemeinschaft abzustimmen. Spätestens an diesem Abend sollte klar sein, ob in der Spielzeit 2017/2018 in der Landeshauptstadt wieder hochklassiger Handball geboten wird.