Das Duell zwischen dem Zweitliga-Aufsteiger und dem Erstliga-Absteiger Coburg fand in den Gästen den erwarteten Sieger.

Es waren knapp sechs Minuten gespielt, da musste der Frust bei Till Riehn einfach mal raus. Mit grimmigem Gesicht ging der Handball-Profi des HSC Coburg zu Nils Artmann und schubste ihn weg – obwohl sein Gegenüber vom HC Rhein Vikings nicht mal den Ball hatte. Aber irgendwo musste die Wut ja hin, denn bis dahin war dem Favoriten aus Oberfranken noch gar nichts gelungen. 4:0 führten die Neuss-Düsseldorfer, die bereits am Freitag in Essen 24:23 gewonnen hatten. Es roch nach der ersten Überraschung der neuen Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Aber nicht lange. Noch vor der Pause drehten die Coburger das Spiel (10:7), am Ende gewannen sie gar mit 27:13 und brachten den Vikings damit die höchste Niederlage der jungen Saison bei.

„Mit der Einstellung und der Abwehrarbeit in der ersten Halbzeit bin ich zufrieden. Aber in der zweiten Hälfte haben wir uns ein Stück weit ergeben und kaum noch dagegengehalten. Das darf uns nicht passieren – schon gar nicht vor unserem Heimpublikum“, sagte Vikings-Trainer Ceven Klatt, dessen Team nur in der Anfangsphase mithalten konnte. Es dauerte gar sechseinhalb Minuten, ehe die Coburger ihr erstes Tor erzielten.

Doch als die einmal ins Laufen kamen, gelang bei den Gastgebern kaum noch etwas. Entweder schlossen sie früh oder aus falschen Positionen ab. Dabei hatte Klatt vorher noch gefordert, sein Team solle keine „Halbchancen“ zu Würfen nutzen. Doch genau das tat es. Das Ergebnis: Von Minute sechs bis 30 machten die Vikings nur noch drei Treffer, zwischendurch mehr als eine Viertelstunde lang sogar gar keins. Da konnte Torwart Vladimir Bozic (insgesamt zwölf Paraden) noch so gut halten. Weil vorne gar nichts mehr klappte, war das Spiel früh entschieden. Spannender wurde es auch nach der Pause nicht mehr.

15 Paraden, zwei Siebenmeter: Torhüter Bozic in Essen überragend

Am Freitag war es nicht nur enger, sondern auch weitaus emotionaler zugegangen. Da waren die Vikings zum ersten Derby ihrer jungen Vereinseingeschichte zu TuSEM Essen gefahren und hatten ein Spiel erlebt, das sie so schnell nicht vergessen werden. Denn es lief wie bereits beim ersten Saisonsieg gegen die HSG Konstanz: Klare Führung, Schwächephase in der zweiten Hälfte, Ausgleich des Gegners, Siegchance für den Gegner, Ballgewinn, eigenes Siegtor wenige Sekunden vor Schluss. Am Ende hieß es erneut 24:23 für die Vikings, die von 200 der rund 2000 Fans in der brodelnden Halle unterstützt wurden.