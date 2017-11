Duelle zwischen Fortunas U 23 und dem Bonner SC endeten zuletzt acht Mal mit einem Sieger. Wer also der Statistik glaubt, dürfte im Heimspiel des Fußball-Regionalligisten (heute, 14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) wahrscheinlich kein Unentschieden zu sehen bekommen. Erst recht, wenn man den Blick auf die jüngsten sechs Auftritte der Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy richtet: Sieg, Remis, Niederlage, Sieg, Remis, Niederlage – demzufolge müsste gegen den BSC wieder ein dreifacher Punktgewinn für die „Zwote“ anstehen.

„Es wäre schön, wenn dem so wäre“, sagt Aksoy. „Aber wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Bonn hat eine ordentliche Mannschaft, die sich im ersten Teil der Saison etwas unter Wert verkauft hat, nun aber mit dem Sieg am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag geschafft hat.“ Wie schon vor einer Woche trifft die Fortuna auf eine Mannschaft aus der Abstiegszone. Und mit Blick auf die 1:3-Niederlage bei der U 23 des 1. FC Köln weiß Aksoy genau, was seine Spieler gegen den BSC verbessern müssen: „Da haben wir ja ordentlich gespielt, hatten gute Ballstafetten, aber nur zwei Chancen. Das ist zu wenig und gilt es zu verbessern. Mit der Laufbereitschaft war ich zufrieden. Die Durchschlagskraft fehlte.“ Personell wird sich beim Tabellenzehnten nicht viel verändern. Bis auf den Dennis Dreyer sind alle Spieler an Bord. tke