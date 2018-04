Düsseldorfs Star-Galopper Wonnemond hat die Henkel-Europa-Meile souverän nach Hause gelaufen.

Im zweiten Gruppe-Rennen der Düsseldorfer Turfsaison, der Henkel-Europa-Meile (Gr. III, 55 000 Euro, 1600 Meter), triumphierte mit dem fünfjährigen Wallach Wonnemond einmal mehr Düsseldorfs bestes Galopprennpferd aus dem Grafenberg-Quartier von Trainer Sascha Smrczek. Vor 7850 Zuschauern und unter dem mongolischen Jockey Bayarsaikhan Ganbat gewann Wonnemond sein neuntes Rennen und erhöhte sein Karrierepreisgeld damit auf fast eine halbe Millionen Euro (490 600). Zudem blieb der Areion-Sohn in Düsseldorf weiter ungeschlagen in den Gruppe-Rennen. Eine Dreiviertellänge zurück endete der Außenseiter Degas (Gestüt Röttgen, Jockey Adrie de Vries) vor Fulminato unter Jockey Alexander Pietsch.

Mit seinem gewaltigen Endspeed überrollte Wonnemond als 21:10-Favorit den Röttgener Degas wie im Vorjahr in der Frühlingsmeile. Besitzer Klaus Wilhelm aus Bruchmühlbach durfte sich über 32 000 Euro Preisgeld freuen. Der Wallach kostete als Jährling auf der Iffezheimer Auktion vor vier Jahren nur 9000 Euro. „Wonnemond startet demnächst in der Badener Meile, Ende September soll er seinen Titel in der Türkei verteidigen“, sagte Smrczek. Dort gewann der Wallach 2017 die renommierte Topkapi Trophy.

Die „98. German 1000 Guineas“ am 27. Mai auf dem Grafenberg haben eine neue Favoritin: Stall Darius Racings dreijährige Topstute Malekeh hat als 119:10-Außenseiterin für den Kölner Trainer Henk Grewe am Sonntag den mit 25 000 Euro dotierten Henkel-Stutenpreis über 1600 Meter gewonnen. Mit Jockey Marc Lerner im Sattel setzte sich die drei Jahre alte Stute nach Zielfoto mit einem kurzen Kopf gegen Go Rose (Bauyrzhan Murzabayev) nach einem dramatischen Finish durch. Die 39:10-Favoritin Queens Harbour (Eduardo Pedroza) kam nur auf Rang drei.

Paukenschlag: 117:10-Außenseiter gewinnt das erste Rennen

Mit einem Paukenschlag hatte der Renntag auf dem Grafenberg begonnen. Der 117:10-Außenseiter Glad Rock unter seinem Schweizer Jockey Miguel Lopez überraschte gleich beim ersten Lebensstart mit einem beherzten Ritt aus dem Vordertreffen für das Gestüt Auenquelle (Rödinghausen) und Mitbesitzer Peter Michael Endres. Der Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennverein zeigte sich voll des Lobes.

Der Weltmeisterschafts-Lauf der Amateurreiter ging nach Italien. Für den Studenten Alberto Berton aus Treviso wurde der Fegentri-Lauf zur WM der Amateurreiter zu einem besonderen Siegerlebnis. Auf dem sechsjährigen Wallach Weltwunder (Trainer Lucien van der Meulen, Boxmeer) zeigte der 19-jährige Italiener einen perfekt eingeteilten Ritt.