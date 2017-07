Pünktlich kamen die Fortunen gestern in Österreich an. Der mögliche Zugang Havard Nielsen war aber noch nicht dabei.

Maria Alm. Gegen kurz nach 16.30 Uhr ist der Fortuna-Tross gestern in Maria Alm angekommen und wurde von rund 20 Fans vor dem Hotel Eder empfangen. 27 Spieler stiegen aus dem Bus, der die Delegation aus Düsseldorf am Flughafen in Salzburg abgeholt hatte. Darunter Adam Bodzek: „Ich bin jetzt zum sechsten Mal hier in Maria Alm und ich komme immer wieder gerne hier hin. Die Trainingsbedingungen sind einfach super, kurze Wege zum Trainingsplatz und gute Regenerationsmöglichkeiten im Hotel. Aber auch alles drumherum passt hervorragend. Wir werden jetzt eine harte Woche vor uns haben.“

Vergeblich hofften die Anhänger auf den möglichen neuen Stürmer Havard Nielsen. Der Norweger konnte noch nicht präsentiert werden, weil offensichtlich immer noch nicht alle Details geklärt sind.

Während U19-Nationalspieler Gökhan Gül erst heute nachreisen wird, ist Kianz Froese aus der U23 dabei – und in Kazuma Yamaguchi auch ein Testspieler für die Offensive. Der 21 Jahre alte Japaner, der beim FC Tokio ausgebildet wurde und zuletzt in der Universitätsauswahl gespielt hat, erhält die Chance, sich zu präsentieren. Nicht dabei ist Stürmer Maecky Ngombo, und das wohl nicht nur wegen seiner Adduktoren-Beschwerden.

Neben den bereits veröffentlichten Testspielen gegen den englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion am Freitag in Bischofshofen (18 Uhr) und gegen den FC Brünn am Dienstag (18 Uhr) in St. Ulrich wurde ein drittes Vorbereitungsspiel vereinbart. Am Sonntag (17.30 Uhr) testet die Fortuna in Saalfelden gegen den Ligakonkurrenten FC St. Pauli, der unweit der Rot-Weißen ebenfalls sein Trainingslager absolviert. kri