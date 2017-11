Zehn Mal ging das Funkel-Team in Führung und punktete immer. Nach einem 0:1-Rückstand sieht die Bilanz schlecht aus.

Auch nach 15 Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga steht Fortuna Düsseldorf gut da. Neun Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen bedeuten 30 Punkte und Platz zwei in der Tabelle. Unter die ersten Sechs wollten die Rot-Weißen in dieser Saison kommen. Gilt diese Marschroute tatsächlich auch hinter verschlossenen Türen weiterhin, dann ist die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel absolut auf Kurs.

Nun aber bekommt die so erfolgreiche Hinrunden-Bilanz eine erste Kerbe. Von einer Krise spricht im Verein trotz vier Spielen in Folge ohne Sieg niemand. Es wäre wohl auch der falsche Begriff. Das 1:3 gegen Dynamo Dresden am vergangenen Montag war die zweite Niederlage in Folge und belegte zumindest ein aktuelles Formtief. Zwei Niederlagen in Folge – das geschah letztmals im April, als es auch die bis zum Duell mit Dynamo letzte Heimniederlage (1:3 gegen St. Pauli) gab.

Zehn Mal in 15 Spielen ging die Fortuna mit 1:0 in Führung und punktete danach jeweils. Acht Mal gab es einen Dreier, gegen Braunschweig und Heidenheim (jeweils 2:2) zumindest einen Zähler. Umgekehrt konnte der Tabellenzweite nur ein Mal etwas auf der Habenseite verbuchen, wenn er in Rückstand geriet – beim 2:1-Auswärtssieg in Sandhausen. In Fürth und Ingolstadt sowie gegen Dresden kassierte Funkels Team das erste Tor und verlor. Kann die Fortuna also nach 0:1-Rückstand nicht punkten?

Ob diese Statistik mehr erklärt, als die Peter-Hermann-Bilanz sei einmal dahin gestellt. Fakt ist aber, dass die Fortuna mit dem zum FC Bayern München abgewanderten Co-Trainer in zehn Pflichtspielen (inklusive DFB-Pokal) acht Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbuchte. Seitdem gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Gewinnt die Fortuna am Samstag (13 Uhr) nach Rückstand bei Holstein Kiel, sind diese Zahlenspiele schnell widerlegt.