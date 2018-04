Drei Mal zwei Karten für das Duell gegen EHV Aue.

Mit 24:36-Punkten steht der Handball-Zweitligist HC Rhein Vikings nach 30 von 38 Spieltagen auf dem 14. Tabellenplatz. Am Freitag (20 Uhr) trifft der Aufsteiger im Castello in Reisholz auf den EHV Aue. Die Westdeutsche Zeitung verlost gemeinsam mit den Rhein Vikings drei Mal zwei Eintrittskarten für das Spiel. Um zu gewinnen, müssen Sie einfach nur folgende Frage beantworten: Gegen wen verloren die Rhein Vikings am vergangenen Wochenende auswärts mit 22:30? Schicken Sie Ihre Antwort und Ihren vollständigen Namen an nachfolgende Mailadresse. Die Gewinner werden benachrichtigt und können die Tickets am Freitagabend an der Tageskasse abholen. tke

lokalsport.duesseldorf@wz.de