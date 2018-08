Dressurreiterin Julia Barbian holt bei der EM Gold und Bronze.

Julia Barbian weiß, wie man Aufmerksamkeit erzeugt. Die 16-jährige Düsseldorferin hat nicht nur ihren eigenen Youtube-Kanal, allein auf Instagram folgen ihr mehr als 15 000 Fans, denen sie regelmäßig von ihrer Karriere als Dressurreiterin berichtet. Dieser Tage sieht man dort besonders viele Bilder, auf denen sie lächelt, denn Julia Barbian hat bei der Europameisterschaft der Ponyreiter in Bishop Burton abgeräumt: Mit ihrem Pony Der Kleine König gewann die 16-Jährige Gold mit dem Team, sicherte sich die Bronzemedaille in der Kür und wurde Vierte im Einzel.

„Als wir während der Siegerehrung zu Mannschaftsgold auf dem Podest gestanden und die Hymne gehört haben, das war ein sehr emotionaler Moment. Wir kennen uns als Team alle in- und auswendig, das Gefühl innerhalb der Mannschaft war wahnsinnig schön“, sagt Barbian.

Dabei lief vor der Mannschaftswertung nicht alles reibungslos: Ihr Pony Der Kleine König, den sie kurz „King“ nennt, hatte keinen Gefallen an der Überfahrt nach Großbritannien gefunden. „Er war sehr unruhig während der Fahrt.“ Beim Zwischenstopp sei zwar alles wieder in Ordnung gewesen, knifflig wurde es aber noch mal vor dem Start in der Mannschaftsaufgabe: „King hatte sich vorne beide Hufeisen fast losgetreten und musste kurz vor dem Start neu beschlagen werden. Das war sehr nervenaufreibend, erst als alles so gut geklappt hat, war die Erleichterung groß.“

Ein weiterer emotionaler Moment sei die finale Kür gewesen: „In der Einzelwertung sind wir Vierte geworden, da hat es nicht fürs Treppchen gereicht. Ich war trotzdem stolz auf uns, aber habe mir für die Kür vorgenommen, alles rauszuholen, um eine Medaille zu gewinnen“, sagt Barbian.

Bereits das Einreiten zur Musik von „Der König der Löwen“ sei besonders gewesen. „Ich habe mir die Musik ausgesucht, weil sie perfekt zu meinem Pony passt. Er ist stark wie ein Löwe und sein Spitzname King taucht in den Gesangspassagen immer wieder auf.“ Der starke Galopp am Ende und der Jubel der deutschen Fans würden ihr in Erinnerung bleiben. „Es war toll, wie alle mich angefeuert haben, wir waren ein richtiges Team Germany. Meine Eltern und Oma und Opa waren auch in England. Das ist doppelt toll, wenn man eine Familie hat, die so hinter einem steht und in solchen Momenten mitfiebert.“ Red