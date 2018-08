Die Personallage hat sich zum Glück entspannt.

Gut vorbereitet geht Fortunas U 23 heute in das erste Auswärtsspiel der neuen Saison. Trainer Nico Michaty höchstpersönlich nahm den SC Verl am vergangenen Freitag bei dessen Saisonpremiere in der Fußball-Regionalliga West gegen den SC Wiedenbrück (1:1) unter die Lupe. Was der Fußballlehrer dort zu sehen bekam, machte durchaus Eindruck. „Das ist eine ganz erfahrene Regionalligamannschaft, die sehr körperbetont spielt und darüber hinaus auch gute Einzelspieler hat“, sagte Michatys in einer Kurzanalyse.

Auf die Flingenerer kommt somit heute bei hochsommerlichen Temperaturen wieder Schwerstarbeit zu. „Wir müssen eine gute Mentalität auf den Platz bringen, läuferisch und kämpferisch gegen halten, aber auch spielerische Elemente in die Waagschale werfen. Denn wenn wir uns nur auf das Verteidigen konzentrieren, geht das nicht lange gut“, warnt der 44-Jährige. Zugute kommt der Fortuna heute die im Vergleich zur Vorwoche entspanntere Personalsituation. Vor allem im Angriff hat Michaty wieder mehr Alternativen.

Kaito Miyake drängt nach seiner abgesessenen Rotsperre sofort wieder in die Startelf, während der türkische Junioren-Nationalspieler Muhayer Oktay nach der Rückkehr von der U19-EM zumindest wieder ein Kandidat für den 18-Mann-Spieltagskader ist. Ob sich in diesem auch Neuzugang Amir Falahen wiederfinden wird, steht noch nicht fest. Der von Fortuna Köln gekommene Angreifer trainierte am Mittwoch und Donnerstag wieder dosiert mit der Mannschaft. Ein Belastungstest im Abschlusstraining am gestrigen Freitag sollte letzten Aufschluss darüber geben, ob der 25-Jährige schon bereit ist für den Ernstfall.