Im Vorjahr führte die U 18 bis kurz vor Schluss, wurde aber noch abgefangen.

Drei Tage lang wird von heute an in Wesel bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften um Titel und Medaillen gekämpft – bei wohl nicht gerade leichtathletikfreundlichen Witterungsbedingungen. „Mal sehen, was da so geht“, sagt Trainer Ralf Jaros mit Blick auf das aller Voraussicht nach kühle wie regnerische Wetter.

Seit zwei Jahren leitet Jaros nun das Mehrkampf-Projekt beim ART. Und das erfolgreich: Mit der U 18-EM-Fünften im Siebenkampf, Annkathrin Hoven, und der talentierten (aber für die EM verletzten) Kaja Bins hofft der ART auf den Team-Titel im Siebenkampf. Im Vorjahr hatte die U 18 aus dem Rather Waldstadion (zeitweilig mit großem Abstand) geführt, war am Ende aber im 800-Meter-Lauf um 47 Punkte von den Konkurrentinnen aus dem bayerischen Streitheim/Auerbach abgefangen worden. Das wurmt das Team noch heute: „Die wollen diesmal unbedingt den Titel“, weiß Jaros.

Im Mai hatte sich das ART-Team mit Hoven, Bins und der Österreicherin Daniela Kreft bei den Regions-Meisterschaften in Ratingen nicht nur um 300 Punkte im Vergleich zur DM im Vorjahr gesteigert, die insgesamt 15 289 Zähler bedeuteten auch eine in Deutschland nie erreichte Team-Punktzahl: Doch die zu bestätigen, dürfte schwer werden, weil Daniela Kreft, U 18-EM-Teilnehmerin für Österreich, nicht mehr an der DM teilnehmen darf. Der Deutsche Leichtathletik-Verband sperrt Ausländer seit anderthalb Jahren von seinen Meisterschaften aus, auch Kinder und Jugendliche dürfen nicht mehr starten – selbst wenn sie wie Kreft hier ihren Lebensmittelpunkt haben. So rutschen Karla Gruss und Lea Dreilich ins ART-Team.

Hoch dramatisch verspricht der Zehnkampf der U 20 zu werden, bei dem der Meister von 2016 auf den Dritten der U 18-WM von 2017 trifft: Maximilian Kluth vom ART gegen Leo Neugebauer aus Echterdingen. In der Meldeliste liegen beide nur 37 Punkte auseinander. Weder der inzwischen 18-jährige Kluth (7299 Punkte) noch Neugebauer (7262) konnten sich für die U 20-WM qualifizieren, da sie dem jüngeren Jahrgang 2000 angehören und gegen die stärkeren Konkurrenten des Jahrgangs 1999 noch nicht mithalten konnten. Die machen nun nach der WM in Tampere bei der DM in Wesel nicht mehr mit.

Boateng und Zenker feierten jüngst Erfolge in Einzeldisziplinen

Ein weiterer Hoffnungsträger aus Düsseldorfer Sicht ist Jaron Boateng. Der sei „ganz besonders motiviert“, kündigt Ralf Jaros an. Der 17-Jährige vom ART hatte bei der U 18-EM-Ausscheidung trotz der Steigerung um mehr als 500 Punkte ganz knapp das Ticket für den Zehnkampf verpasst. Er fuhr dennoch zur EM, weil er sich mit 7,45 Meter im Weitsprung qualifizierte. Beim Wettkampf selbst wurde Boateng mit 7,19 Meter Vierter. Danach gewann er in Rostock die Deutsche Meisterschaft. Den Schwung will er nun mit nach Wesel nehmen, wo er im Zehnkampf auf Punktejagd geht.

Ähnlich lief es für Luke Zenker (ART), der im Neunkampf (Zehnkampf ohne 400 Meter) der U 16 an zweiter Stelle der Meldeliste steht. In Wattenscheid war auch er Deutscher Meister in einer Einzeldisziplin geworden: Mit 4,30 Meter gewann er im Stabhochsprung.

Freuen dürfen sich die Zuschauer in Wesel auch auf eine besondere Düsseldorfer Attraktion: die 14-jährigen Tawiah-Drillinge des ASC. Dörte, Dorina und Dorinda sind beim Siebenkampf der U 16 allesamt am Start und liegen mit ihrer Team-Vorleistung nicht weit weg von den Medaillenplätzen, entfernt – auch wenn die Konkurrenz meist um ein Jahr älter und erfahrener ist.