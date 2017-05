Der heimische Marathon wurde für den ART ein Festtag: Julian Flügel wird Sechster, Nikki Johnstone Neunter.

Düsseldorf. Reichlich erstaunt war ART-Langstreckenläufer Nikki Johnstone am Sonntag, als er einen ersten Blick auf die Ergebnistafel werfen konnte. Der 32-Jährige hatte den neunten Platz erlaufen – und das in neuer persönlicher Bestzeit von 2:31:21-Stunden. Damit hatten in der Geschichte des Düsseldorfer Marathons erstmals zwei heimische Läufer einen Top-Ten-Platz erreicht. Bereits vor Johnstone war der ebenfalls für den ART startende Julian Flügel als Sechster ins Ziel gelaufen (2:19:21-Stunden).

Das Kuriose: Johnstone, der bei der Zielpassage den meisten Beifall von den vielen Zuschauern bekommen hatte, war die gesamte Strecke ohne Flüssigkeitsaufnahme gelaufen, den ersten Abschnitt in 1:12:43-Stunden, dann machten sich aber der Flüssigkeitsverlust und der Kohlehydrat-Abbau bemerkbar. Doch der schottische Lehrer der Neusser Internationalen Schule hatte vielmehr ein „Kopfproblem“, wie er nachher sagte: „Ich musste überhaupt erstmal am Eisstadion vorbeikommen (Kilometer 27), wo ich vor zwei Jahren aufgegeben hatte“, sagt er und erzählte, dass er „die Augen fast geschlossen hatte“. Am Brehmplatz angekommen, war er dann beruhigt und machte sich etwas langsamer auf die restlichen 13 Kilometer in Richtung Ziel. Dort ließ er erst mal eine ein Liter-Flasche Cola und anschließend die gleiche Menge Limonade in sich reinlaufen und erfüllte die vielen Fotografenwünsche.

Fast eine Stunde lang wartete er dann auf seine Freundin Dioni Gorla (ART), die als 50. nach 3:29:44-Stunden ihren ersten Marathon beendete und bis zum Anschlag gelaufen war. Schnellste Düsseldorferin war Monika Wozna (Running Team Grafenberg). Die 36 Jahre alte Krankenschwester lief 3:11:26-Stunden als 19. und war glücklich wie die anderen Düsseldorferinnen unter den Top 50: Susanne Land (26. in 3:23:20), Karen Kussmann (29. in 3:25:19), Anna Jacobs (31. in 3:26:52) und Olga Lamukhina (42. in 3:28:51).

Beim Kids-Cup über zwei Kilometer gewann mit der zehn-jährigen Jule Wickum (7:58 Minuten) das große Lauftalent des ASC. Bei den Jungs war Daniel Thogmartin gar eine Sekunde langsamer. Thorben Schwabe (SFD 75) sicherte sich den Sieg bei der U 18 über zwei Kilometer in 6:24 Minuten, bei den U 18-Mädchen hieß die Siegerin Denise Moser (SFD 75) nach 7:20 Minuten. 372 junge Läufer erreichten das Ziel. B.F.