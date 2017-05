Mehr als nur eine bewegte Saison geht für die 2. Mannschaft des ART Düsseldorf zu Ende. Pfeiffer: „Für mich war das eine Herzensangelegenheit.“

Düsseldorf. Die Saison 2016/2017 ist beendet. Zur neuen Saison gehen der ART Düsseldorf und der Neusser HV eine Spielgemeinschaft unter dem Namen „HSG Neuss/Düsseldorf“ ein. So dürfen sich die Handballfans in beiden Städten und im Umland auf Handball der Extraklasse freuen. Die neue Spielgemeinschaft wird nicht nur mit der A-Jugend in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) vertreten sein, sondern auch mit 1. Herren-Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga, wo man unter dem Markennamen „HC Rhein Vikings“ an den Start geht. Bei diesem Zusammenschluss der beiden Vereine gibt es aber auch nicht nur Gewinner. So zum Beispiel die zweite Herren-Mannschaft des ART Düsseldorf, deren Ära bei den Rathern am Samstagabend endete.

Vor allem für Hans-Joachim Pfeiffer, der sich beim ART in vergangenen Jahren intensiv in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich einbrachte, ist diese Entwicklung sehr bitter. Der Ratinger Versicherungskaufmann engagierte sich bei den Schwarz-Gelben zuerst als Jungenwart, später als Teammanager der 2. Mannschaft und als zweiter Geschäftsführer neben Markus Lipperson in der ART Düsseldorf Spielbetriebs UG. Dort war er ausschließlich für die Belange des Landesligateams sowie für Verbandsthemen zuständig.

Die geplanten Trainingseinheiten mit der „Ersten“ fanden nicht statt

Nach dem Rückzug der 2. Mannschaft aus der Verbandsliga in der Saison 2014/2015, hatte der ART Düsseldorf den Neubau dieses Teams Hans-Joachim Pfeiffer zu verdanken. Nach einer Übergangssaison und dem Einsatz von mehr als 30 Spielern stellte er nicht nur einen Kader zusammen, sondern auch ein leistungsorientiertes Team, mit dem vor der Saison die Rückkehr in die Verbandsliga angepeilt werden sollte. Diese Zielsetzung geriet bereits vor Saisonbeginn in Gefahr: Der bundesligaerfahrene Rene Wagner, der als Leistungsträger fest im Team von Gilbert Lansen eingeplant war, meldete sich bei den Schwarz-Gelben völlig überraschend ab. Ebenso kamen die gemeinsamen Einheiten mit der ersten Mannschaft nicht zustande.

Im letzten Spiel gibt es einen 40:34-Derbysieg gegen Gerresheim

Zum Ende des vergangenen Jahres kam zudem durch die im Hintergrund geführten Gespräche über eine Spielgemeinschaft mit Neuss Unruhe auf. Die Spieler wussten lange Zeit nicht, wie die Zukunft aussieht. Schon auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember des vergangenen Jahres war von der später gewählten Handballabteilungsleitung heraus zu hören, dass wenig Interesse am Fortbestand der Mannschaft bestand. So ergab sich frühzeitig, dass sich diese Mannschaft nach dem letzten Spieltag auflösen würde.

Mit dem letzten Meisterschaftsspiel sicherten sich die Handballer des ART Düsseldorf II um ihren Coach Gilbert Lansen durch einen 40:34-Erfolg über den Stadtrivalen HSG Gerresheim einen versöhnlichen dritten Platz in der Landesliga Gruppe 4. Am Samstagabend feierte die 2. Mannschaft mit allen Funktionsträgern ihren Abschied in einem Düsseldorfer Brauhaus.

Hans-Joachim Pfeiffer verlässt nun den ART Düsseldorf mit einem lachenden und weinenden Auge. „Für mich war vor allem die 2. Mannschaft eine Herzensangelegenheit. Nach den letzten Monaten bin ich allerdings auch froh, dass die Zeit nun vorbei ist“, sagte Pfeiffer zum Abschluss.