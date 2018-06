Die Identifikationsfigur des Vereins ist aus Dresden zurück. Und Andreas Lambertz hat mit der Zwoten des Bundesliga-Aufsteigers bereits wieder das Training aufgenommen.

Back to the Roots – Andreas „Lumpi“ Lambertz ist wieder in Düsseldorf und spielt für seine Fortuna. Der 33-Jährige soll die zweite Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers unterstützen und als Führungsfigur dienen. Die „Zwote“ der Fortuna hat das training bereits wieder aufgenommen (siehe Artikel unten). Wir sprachen mit dem Rückkehrer.

Herr Lambertz, wie war das erste Training?

Lumpi Lambertz: Es geht so, die ersten Einheiten mit den kurzenn und knackigen Bewegungen tun dann doch etwas mehr weh, als stupides Laufen.

Wie war es denn, nach drei Jahren wieder in Düsseldorf auf dem Trainingsplatz zu stehen?

Lambertz: Es war schon komisch, wenn man wieder da ist – keine Ahnung, irgendwie cool. Es war eine ganz entspannte Atmosphäre und ein lockerer Aufgalopp.

Wie sieht der Rückblick auf die Zeit in Dresden aus? War es eine gute Zeit?

Lambertz: Absolut und auf jeden Fall. Das war die richtige Entscheidung und der richtige Schritt. Ich habe es da perfekt angetroffen und es lief ja auch super. Die Fans haben mich sehr gut aufgenommen, und ich habe auch nur ein positives Feedback erhalten. Zudem ist meine Familie dort sehr gut klar gekommen. Meine Kinder haben viele Freunde kennengelernt. Sie sind ja jetzt schon ein Jahr wieder in Düsseldorf. Wenn wir nach Dresden fahren, ist Freude pur in ihren Augen zu sehen. Es war echt eine tolle Zeit.

Dann war es für die Familie schwerer die Zelte abzubrechen?

Lambertz: Das letzte halbe Jahr hat es mir dann etwas leichter gemacht, da ich in der Rückrunde kein einziges Spiel mehr gemacht habe. Dann fiel mir der Abschied leichter, auch wenn ich mich nicht hängen gelassen habe.

Wie stellen Sie sich die nächste Zeit Ihrer Karriere vor?

Lambertz: Es ist schon eine Art von Karriere ausklingen lassen. Es ja so, dass ich nicht aufhören wollte, noch kicken wollte. Jetzt ist es so, dass ein erfahrener Mann für die Zwote gesucht wurde in der Nachfolge von Jens Langeneke, Christian Weber und zuletzt Ahmet Cebe.