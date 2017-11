Eigentlich, dachte Daniel Kreutzer immer, werde das Leben erst so richtig süß, wenn er die Schlittschuhe an den Nagel gehangen hat. Dann habe er mit all dem Stress, den das Leben als Eishockey-Profi so mit sich bringt, nichts mehr zu tun. Sein Problem ist allerdings: So viel Stress wie aktuell... mehr