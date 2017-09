Düsseldorf. Letztes Jahr feierte der Halbmarathon von Düsseldorf nach Düsseldorf sein Debüt. Die flache Strecke lockte Mitte Oktober 3000 Läufer an den Rhein. Die Veranstaltung kam gut an. So haben sich dieses Jahr für den Lauf am 15. Oktober bereits 3500 Läufer in die Starterlisten eingetragen. Veranstalter Jörg Bunert ist mit dem Zuspruch sehr zufrieden: „Dass ein Halbmarathon bereits bei der zweiten Auflage über 3.500 Läuferinnen und Läufer anzieht, das ist sensationell.“ Gemeinsam mit der ehemaligen Topp Marathonläuferin Sonja Oberem und dem Stadtsport Duisburg richtet Bunert den Lauf aus.

Für die zweite Auflage haben die Organisatoren den Weg noch einmal optimiert: Über 14 Kilometer führt die Strecke nun direkt am Ufer oder in unmittelbarer Nähe des Rheins aus der Landeshauptstadt ins Revier. Start ist am Robert-Lehr-Ufer an der der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf. Das Ziel ist am Steinhof in Duisburg.

Video: So sah der Start 2016 aus

Für das Rennen über 21,1 Kilometer haben sich Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet. Die Namen von Japanern, Kanadiern und Russen finden sich ebenso auf der Starterliste, wie die von den benachbarten Schweizern, Belgiern und Niederländern. Prominente Läufer sind ebenso dabei. Oberbürgermeister Thomas Geisel und seine Ehefrau Vera stehen wieder an der Startlinie. Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat ebenfalls bereits seine Startnummer gebucht. Für ihn ist der Lauf ein Homerun: Hintzsche ist gebürtiger Duisburger.

Wer jetzt noch dabei sein will, sollte sich beeilen. Am Sonntag, den 1. Oktober, ist Meldeschluss. Nachmeldungen sind nicht möglich. Das Starterfeld ist auf 4000 Läufer begrenzt.