Maximilian Thorwirth kämpft und wird deutscher U 23-Meister über 5000 Meter.

Düsseldorf. Zu einer historischen Stunde für Düsseldorfs Leichtathletik wurde am frühen Samstagabend der 5000-Meter-Lauf bei den deutschen Junioren-Meisterschaften (U 23) in Leverkusen. Maximilian Thorwirth (SFD 75) kämpfte verbissen bis auf den Zielstrich und holte sich mit 0,07 Sekunden Vorsprung den Meistertitel in 14:25,71 Minuten vor dem Winnendener Jens Mergenthaler, der schon zum Jubeln ansetzen wollte, als er zehn Meter vor dem Ziel an Thorwirth vorbei zu sein schien. Hinter der Ziellinie streckte dann aber der 22 Jahre alte Sportstudent aus Düsseldorf seinen linken Arm zum kurzen Jubel empor und sank total ausgelaugt auf die Kunststoffbahn.

Das dramatische Rennen war nichts für Zuschauer mit schwachen Nerven. Thorwirths Großvater hatte Freudentränen in den Augen und staunte nur noch über seinen „tollen Enkel“, während Vater Frank Thorwirth, früher ein erfolgreicher Garather Mittelstreckler, am Bahnrand seinem Filius die Zwischenstände zurief. Nach der ersten Runde war Max hinter dem für die U 23-EM qualifizierten Herkenrather Jonathan Dahlke hergestiefelt. Doch der in den USA studierende Mittelstreckler aus Bergisch-Gladbach merkte bald, dass er Max nicht abschütteln konnte und ließ es nach 2000 Metern (5:50 Minuten) wieder langsamer angehen. Da bildete sich schnell eine Siebener-Gruppe, die bis zur Vier-Kilometer-Marke (11:49 Minuten) zusammen blieb und Dahlke brav folgte.

Von da an übernahm dann Maximilian Thorwirth die Initiative und steigerte das Tempo immer mehr (letzter Kilometer in 2:36 Minuten). Nur Jens Mergenthaler ließ sich nicht abschütteln, selbst als Max seinen in der Szene gefürchteten Schlussspurt 200 Meter vor dem Ziel ansetzte. Doch schließlich musste auch dieser kapitulieren.

Der SFD-Läufer ist erst der dritte Düsseldorfer 5000-Meter-Meister

Nachdem Thorwirth im Ziel wieder auf die Beine gekommen war und die Glückwüsche seiner Trainer Bernd Zahlten und Julia Tharum entgegennehmen konnte, löste er viel Freude bei den etwa 20 SFD-Fans aus, die ihn lautstark angefeuert hatten. Ursprünglich wollte Thorwirth am Samstag eigentlich „nur“ seinen Vorlauf über 1500-Meter erfolgreich überstehen und sein U 23-EM-Ticket auf dieser Strecke fix machen. Doch ein Großteil seiner Mitbewerber (12 von 22) traten erst gar nicht an, der Vorlauf fiel aus - und so konnte Max sein „historisches Projekt“ angehen. Und Max holte auch noch Silber über 1500 Meter (3:55,23 Min.).

„Die Goldmedaille und den nationalen Titel nimmt mir keiner mehr. Dabei war ich mir alles andere als sicher, gewinnen zu können. Jetzt bin ich nur noch stolz und glücklich,“ sagte er zu seinem bisher größten Erfolg. Überhaupt waren in den vergangenen 120 Jahren nur zwei Düsseldorfer Langstreckler über 5000 Meter Deutscher Meister geworden: 1920 in Dresden Emil Bedarf (DSC 99) in 15:40,3 Minuten und 1956 in Berlin Rolf Lamers (PSV Borussia) in 14:20,8 Minuten.