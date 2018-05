Aber der Trainer des SC West brachte mit seinem Team den Favoriten aus Straelen immer wieder in Verlegenheit.

Sie wollten ihrem alten Trainer die Aufstiegssuppe versalzen, doch das klappte nicht. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga musste sich der SC West dem SV Straelen mit Ex-Coach Marcus John an der Seitenlinie trotz einer kämpferisch überzeugenden Leistung mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Enttäuschung darüber stand den Spielern von Julien Schneider nach dem Schlusspfiff ins Gesicht geschrieben, während die Gäste vor ihrer Trainerbank ausgelassen sangen und tanzten. Denn weil parallel der bisherige Spitzenreiter Spielvereinigung Schonnebeck im Topspiel beim VfB Homberg nicht über ein 2:2 hinauskam, übernahm der SV Straelen wieder die Tabellenführung und kann nun den angestrebten Aufstieg in die Regionalliga am kommenden Wochenende aus eigener Kraft perfekt machen.

Wie ein Regionalligist trat der SVS gestern auf dem Kunstrasenplatz an der Schorlemerstraße aber über weite Strecken nicht auf. „Vor allem die erste Hälfte ähnelte einem Sommerkick. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir Fußball spielen und auf Sieg spielen wollten“, monierte Marcus John nach der Partie. West bot dem Favoriten wie versprochen mit hoher Einsatzbereitschaft die Stirn und verwickelte die technisch beschlagenen Gäste immer wieder in Zweikämpfe. Straelen schmeckte das zunächst gar nicht, das Team um Kapitän Kevin Weggen ließ sich immer wieder auf Diskussionen mit dem Unparteiischen ein, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. West hatte den Kontrahenten somit da, wo man ihn haben wollte.

Maciej Zieba bringt den Gastgeber mit einem Freistoßtor heran

Allerdings mussten die Oberkasseler im zweiten Abschnitt feststellen, dass das Topteam über so viel individuelle Qualität verfügt, um auch schwächere Spiele irgendwie zu gewinnen. Mit der Einwechslung des wuchtigen Ahmad Jafari bewies der später aus dem Innenraum verwiesene Marcus John ein glückliches Händchen. Gerade einmal fünf Minuten auf dem Feld verwertete Jafari eine Flanke aus dem Halbfeld zur zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften Führung (67.) für den Gast. Und auch das 2:0 ging auf das Konto des körperlich präsenten Angreifers, der eine Hereingabe von Jannik Stevens per Kopf über die Torlinie wuchtete (72.).

Nun sprach alles für den abgezockten Aufstiegsanwärter, der bemüht war, den Vorsprung zu verwalten, dann aber noch einmal zittern musste, weil Maciej Zieba einen direkten Freistoß sehenswert in den Torwinkel zirkelte (85.). Stadionsprecher Frank Laurini animierte die Heimelf nun noch einmal dazu, alles in die Waagschale zu werfen. Doch zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es für den SC West dann nicht mehr.

SC West: Siebenbach - Cetin, Kosmala, Weiler, Omote (78. Santana) - Zilgens, Gyasi, Ordelheide (66. Stutz), Zieba - Deuß (78. Yildiz), Hildenberg Tore: 0:1, 0:2 (67., 72.) Jafari, 1:2 (85.) Zieba